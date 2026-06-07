最多輩出クラブはバルセロナに！ ラ・リーガからは計81人が北中米W杯へ…自国代表が“0人”のマドリーは3位
開幕まで1週間を切ったFIFAワールドカップ2026に、ラ・リーガからは計81選手が出場するとのこと。今大会における最多輩出者クラブは、バルセロナとなったようだ。
まもなく、4年1度の“祭典”が幕を開けようとするなか、ラ・リーガからは計81選手が、この1カ月間において世界で一番熱狂が渦巻く地となる、北アメリカでプレーする。スペイン紙『マルカ』によると、1部に所属する全20クラブのうち18クラブが、少なくとも1人を送り出しているという。今大会最多輩出者クラブはバルセロナで、ペドリやラミン・ヤマルといったスペイン代表組のほか、日本代表と対戦するオランダ代表のフレンキー・デ・ヨングやフランス代表のジュール・クンデ、ブラジル代表のハフィーニャら15人に上っている。
2位にランクインしたのは、アトレティコ・マドリードだ。12人のW杯戦士を輩出したロヒブランコスは、ジュリアーノ・シメオネやフリアン・アルバレスらアルゼンチン代表組が6人と半数を占めた。3位には、クラブ史上初の自国代表が“0人”となったレアル・マドリードが入り、ジュード・ベリンガムやフェデリコ・バルベルデ、ヴィニシウス・ジュニオールやキリアン・エンバペら10人が、各国代表に散らばっている。
そのほか、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の下で“3強崩し”を成し遂げたビジャレアルは、計8選手を7つの代表に輩出する“国際色”が際立っている。日本代表に選出された久保建英を抱えるレアル・ソシエダは、ミケル・オヤルサバルやゴンサロ・ゲデスら5人が本大会へと臨むことに。また、目下昇格プレーオフを戦うカステリョン（スペイン2部）からも、ブライアン・キバンベとアワー・メイビルが選ばれた。対照的に、ヘタフェとアラベスはW杯戦士が0人となったようだ。
なお国籍別の割合は、最多17人のスペイン代表が全体の21パーセントを占め、次点で7人のアルゼンチン代表が8.6パーセント。それに続いて、ガーナ代表、ウルグアイ代表、ポルトガル代表、スイス代表、モロッコ代表が4人で4.9パーセントとなっている。
ラ・リーガから出場する81選手は、以下の通り。
▼バルセロナ（15人）
スペイン：ジョアン・ガルシア、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ペドリ、ガビ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマル
ブラジル：ハフィーニャ
オランダ：フレンキー・デ・ヨング
エジプト：ハムザ・アブデルカリム
フランス：ジュール・クンデ
ポルトガル：ジョアン・カンセロ
イングランド：マーカス・ラッシュフォード
ウルグアイ：ロナルド・アラウホ
▼アトレティコ・マドリード（12人）
アルゼンチン：フアン・ムッソ、ナウエル・モリーナ、チアゴ・アルマダ、ジュリアーノ・シメオネ、ニコ・ゴンサレス、フリアン・アルバレス
スペイン：マルク・プビル、マルコス・ジョレンテ、アレックス・バエナ
ノルウェー：アレクサンダー・セルロート
メキシコ：オベド・バルガス
ウルグアイ：ホセ・マリア・ヒメネス
▼レアル・マドリード（10人）
フランス：オーレリアン・チュアメニ、キリアン・エンバペ
ブラジル：ヴィニシウス・ジュニオール
モロッコ：ブラヒム・ディアス
トルコ：アルダ・ギュレル
ドイツ：アントニオ・リュディガー
オーストリア：ダヴィド・アラバ
イングランド：ジュード・ベリンガム
ウルグアイ：フェデリコ・バルベルデ
ベルギー：ティボー・クルトワ
▼ビジャレアル（8人）
カナダ：タジョン・ブキャナン、タニ・オルワセイ
アメリカ：アレックス・フリーマン
コートジボワール：ニコラ・ぺぺ
カーボベルデ：ローガン・コスタ
セネガル：パペ・ゲイエ
ポルトガル：レナト・ヴェイガ
まもなく、4年1度の“祭典”が幕を開けようとするなか、ラ・リーガからは計81選手が、この1カ月間において世界で一番熱狂が渦巻く地となる、北アメリカでプレーする。スペイン紙『マルカ』によると、1部に所属する全20クラブのうち18クラブが、少なくとも1人を送り出しているという。今大会最多輩出者クラブはバルセロナで、ペドリやラミン・ヤマルといったスペイン代表組のほか、日本代表と対戦するオランダ代表のフレンキー・デ・ヨングやフランス代表のジュール・クンデ、ブラジル代表のハフィーニャら15人に上っている。
そのほか、マルセリーノ・ガルシア・トラル監督の下で“3強崩し”を成し遂げたビジャレアルは、計8選手を7つの代表に輩出する“国際色”が際立っている。日本代表に選出された久保建英を抱えるレアル・ソシエダは、ミケル・オヤルサバルやゴンサロ・ゲデスら5人が本大会へと臨むことに。また、目下昇格プレーオフを戦うカステリョン（スペイン2部）からも、ブライアン・キバンベとアワー・メイビルが選ばれた。対照的に、ヘタフェとアラベスはW杯戦士が0人となったようだ。
なお国籍別の割合は、最多17人のスペイン代表が全体の21パーセントを占め、次点で7人のアルゼンチン代表が8.6パーセント。それに続いて、ガーナ代表、ウルグアイ代表、ポルトガル代表、スイス代表、モロッコ代表が4人で4.9パーセントとなっている。
ラ・リーガから出場する81選手は、以下の通り。
▼バルセロナ（15人）
スペイン：ジョアン・ガルシア、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ペドリ、ガビ、ダニ・オルモ、フェラン・トーレス、ラミン・ヤマル
ブラジル：ハフィーニャ
オランダ：フレンキー・デ・ヨング
エジプト：ハムザ・アブデルカリム
フランス：ジュール・クンデ
ポルトガル：ジョアン・カンセロ
イングランド：マーカス・ラッシュフォード
ウルグアイ：ロナルド・アラウホ
▼アトレティコ・マドリード（12人）
アルゼンチン：フアン・ムッソ、ナウエル・モリーナ、チアゴ・アルマダ、ジュリアーノ・シメオネ、ニコ・ゴンサレス、フリアン・アルバレス
スペイン：マルク・プビル、マルコス・ジョレンテ、アレックス・バエナ
ノルウェー：アレクサンダー・セルロート
メキシコ：オベド・バルガス
ウルグアイ：ホセ・マリア・ヒメネス
▼レアル・マドリード（10人）
フランス：オーレリアン・チュアメニ、キリアン・エンバペ
ブラジル：ヴィニシウス・ジュニオール
モロッコ：ブラヒム・ディアス
トルコ：アルダ・ギュレル
ドイツ：アントニオ・リュディガー
オーストリア：ダヴィド・アラバ
イングランド：ジュード・ベリンガム
ウルグアイ：フェデリコ・バルベルデ
ベルギー：ティボー・クルトワ
▼ビジャレアル（8人）
カナダ：タジョン・ブキャナン、タニ・オルワセイ
アメリカ：アレックス・フリーマン
コートジボワール：ニコラ・ぺぺ
カーボベルデ：ローガン・コスタ
セネガル：パペ・ゲイエ
ポルトガル：レナト・ヴェイガ