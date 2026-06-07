第2戦でもクラッチショットを沈めたジェイレン・ブランソンがNBA史上5人目の快記録

サンアントニオ・スパーズとの「NBAファイナル2026」で、ニューヨーク・ニックスはアウェーで2連勝を飾り、会場を敵地フロストバンク・センターからホームのマディソン・スクエア・ガーデンへ移し、第3戦へ臨む。

このシリーズで、ニックスは6月4日（現地時間3日、日付は以下同）の第1戦を105－95、6日の第2戦では105－104の1点差で制した。そのチームでトップスコアラーを務めるジェイレン・ブランソンは、第1戦で30得点、第2戦でも20得点を記録したほか、いずれの試合でも勝負所で貴重なクラッチショットを沈め、勝負強さを発揮。

ただ、スパーズのステフォン・キャッスルやディラン・ハーパー、ディアロン・フォックスといったガード陣のタフなディフェンスの前に、ブランソンはシリーズ2試合を終えてフィールドゴール成功率33.9パーセント、3ポイントシュート成功率23.5パーセントと苦戦している。

とはいえ、第2戦では20得点に加えて5リバウンド6アシスト5スティールも記録。ニックスの選手で、ファイナルの試合で20得点5アシスト5スティール以上を残したのはブランソンが初。

しかも、ブランソンはアウェーゲームでこのスタッツラインをクリアしたNBA史上5人目の選手となった。これまでに達成したのはスコッティ・ピペン、マイケル・ジョーダン（いずれも元シカゴ・ブルズほか）、アレン・アイバーソン（元フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか）、ジミー・バトラー3世（現ゴールデンステイト・ウォリアーズ）のみと、エリートクラブ入りしている。

9日の第3戦、11日の第4戦は、ニックスのホームゲームではあるものの、第2戦で惜敗したスパーズが必勝態勢で挑んでくることは確実。そうした状況で、現在プレーオフ13連勝中のニックスとブランソンが勝利を重ねて、球団史上3度目のリーグ制覇を飾ることができるか注目したい。



CAPTAIN CLUTCH DOES IT AGAIN.

Different games, same result 💯

He becomes the first player in Knicks franchise history to record 20+ PTS, 5+ AST, and 5+ STL in an NBA Finals game! pic.twitter.com/p9ZiPowsob

- NBA (@NBA) June 6, 2026

【動画】ファイナルで2戦続けてクラッチショットを決めたブランソン！