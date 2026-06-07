藤枝MF松下佳貴が契約満了で退団「J1へ昇格することを心から願っています」
藤枝MYFCは7日、MF松下佳貴(32)との契約が満了となり、J2・J3百年構想リーグをもってチームを離れることを発表した。
松下は阪南大時代の2015年に特別指定選手としてヴィッセル神戸に所属し、翌2016年に正式加入。2019年にベガルタ仙台へ完全移籍し、6シーズンにわたってプレーした。そして2025年に藤枝へ。同シーズンはリーグ戦15試合に出場したが、今季は1試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF松下佳貴
(まつした・よしき)
■生年月日
1994年3月3日(32歳)
■出身地
愛媛県
■身長/体重
174cm/67kg
■経歴
松山工高-阪南大-神戸-仙台-藤枝
■出場歴
J1リーグ:112試合8得点
J2リーグ:56試合1得点
リーグカップ:21試合
百年構想リーグ:1試合
■コメント
藤枝MYFCに関わる全ての皆様、1年半という短い間でしたが本当にありがとうございました。
リリースの通り藤枝MYFCを離れることになりました。
自分が持っている力、全てをこのクラブのために捧げるために加入しましたが、力不足であまり貢献することができず、不甲斐なく、申し訳なく思っています。
藤枝MYFCというクラブはこれから先、さらに未来のあるクラブです。
選手、スタッフ、フロント、パートナー企業の皆様、そしてファン・サポーターの皆様、このクラブに関わる全ての方々の熱量が確実にチームを大きく前進させていると感じています。
これからも引き続き、クラブに対する応援・サポートをよろしくお願いします。
藤枝MYFCがこの先、J1へ昇格することを心から願っています。
1年半、本当にありがとうございました。
松下は阪南大時代の2015年に特別指定選手としてヴィッセル神戸に所属し、翌2016年に正式加入。2019年にベガルタ仙台へ完全移籍し、6シーズンにわたってプレーした。そして2025年に藤枝へ。同シーズンはリーグ戦15試合に出場したが、今季は1試合の出場だった。
●MF松下佳貴
(まつした・よしき)
■生年月日
1994年3月3日(32歳)
■出身地
愛媛県
■身長/体重
174cm/67kg
■経歴
松山工高-阪南大-神戸-仙台-藤枝
■出場歴
J1リーグ:112試合8得点
J2リーグ:56試合1得点
リーグカップ:21試合
百年構想リーグ:1試合
■コメント
藤枝MYFCに関わる全ての皆様、1年半という短い間でしたが本当にありがとうございました。
リリースの通り藤枝MYFCを離れることになりました。
自分が持っている力、全てをこのクラブのために捧げるために加入しましたが、力不足であまり貢献することができず、不甲斐なく、申し訳なく思っています。
藤枝MYFCというクラブはこれから先、さらに未来のあるクラブです。
選手、スタッフ、フロント、パートナー企業の皆様、そしてファン・サポーターの皆様、このクラブに関わる全ての方々の熱量が確実にチームを大きく前進させていると感じています。
これからも引き続き、クラブに対する応援・サポートをよろしくお願いします。
藤枝MYFCがこの先、J1へ昇格することを心から願っています。
1年半、本当にありがとうございました。