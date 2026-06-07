　藤枝MYFCは7日、MF松下佳貴(32)との契約が満了となり、J2・J3百年構想リーグをもってチームを離れることを発表した。

　松下は阪南大時代の2015年に特別指定選手としてヴィッセル神戸に所属し、翌2016年に正式加入。2019年にベガルタ仙台へ完全移籍し、6シーズンにわたってプレーした。そして2025年に藤枝へ。同シーズンはリーグ戦15試合に出場したが、今季は1試合の出場だった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF松下佳貴

(まつした・よしき)

■生年月日

1994年3月3日(32歳)

■出身地

愛媛県

■身長/体重

174cm/67kg

■経歴

松山工高-阪南大-神戸-仙台-藤枝

■出場歴

J1リーグ:112試合8得点

J2リーグ:56試合1得点

リーグカップ:21試合

百年構想リーグ:1試合

■コメント

藤枝MYFCに関わる全ての皆様、1年半という短い間でしたが本当にありがとうございました。

リリースの通り藤枝MYFCを離れることになりました。

自分が持っている力、全てをこのクラブのために捧げるために加入しましたが、力不足であまり貢献することができず、不甲斐なく、申し訳なく思っています。

藤枝MYFCというクラブはこれから先、さらに未来のあるクラブです。

選手、スタッフ、フロント、パートナー企業の皆様、そしてファン・サポーターの皆様、このクラブに関わる全ての方々の熱量が確実にチームを大きく前進させていると感じています。

これからも引き続き、クラブに対する応援・サポートをよろしくお願いします。

藤枝MYFCがこの先、J1へ昇格することを心から願っています。

1年半、本当にありがとうございました。