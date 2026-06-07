　藤枝MYFCは7日、FW山崎絢心(18)がタンピネス・ローバーズ(シンガポール)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなる。

　静岡県出身の山崎は富士市立高から今季加入。J2・J3百年構想リーグで2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW山崎絢心

(やまざき・けんしん)

■生年月日

2007年6月25日(18歳)

■出身地

静岡県富士市

■身長/体重

172cm/65kg

■経歴

FC Fujiジュニアユース-富士市立高-藤枝

■出場歴

百年構想リーグ:2試合

■コメント

半年間、応援ありがとうございました。

この間、色々な人にたくさんのことを教えてもらい、ときには迷惑もかけてしまいました。個人としてはせっかくのチャンスに、自分のベストを尽くせず悔しい思いをしました。

1年後に必ず成長した姿を観ていただけるように、人生をかけて頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。