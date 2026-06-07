藤枝の18歳FW山崎絢心が海外移籍「人生をかけて頑張ります」1年間のレンタル契約
藤枝MYFCは7日、FW山崎絢心(18)がタンピネス・ローバーズ(シンガポール)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなる。
静岡県出身の山崎は富士市立高から今季加入。J2・J3百年構想リーグで2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW山崎絢心
(やまざき・けんしん)
■生年月日
2007年6月25日(18歳)
■出身地
静岡県富士市
■身長/体重
172cm/65kg
■経歴
FC Fujiジュニアユース-富士市立高-藤枝
■出場歴
百年構想リーグ:2試合
■コメント
半年間、応援ありがとうございました。
この間、色々な人にたくさんのことを教えてもらい、ときには迷惑もかけてしまいました。個人としてはせっかくのチャンスに、自分のベストを尽くせず悔しい思いをしました。
1年後に必ず成長した姿を観ていただけるように、人生をかけて頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。
静岡県出身の山崎は富士市立高から今季加入。J2・J3百年構想リーグで2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW山崎絢心
(やまざき・けんしん)
■生年月日
2007年6月25日(18歳)
静岡県富士市
■身長/体重
172cm/65kg
■経歴
FC Fujiジュニアユース-富士市立高-藤枝
■出場歴
百年構想リーグ:2試合
■コメント
半年間、応援ありがとうございました。
この間、色々な人にたくさんのことを教えてもらい、ときには迷惑もかけてしまいました。個人としてはせっかくのチャンスに、自分のベストを尽くせず悔しい思いをしました。
1年後に必ず成長した姿を観ていただけるように、人生をかけて頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。