気象庁は、6日夕方、「鹿児島県（奄美地方除く）では、7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある」と発表しました。

＜画像を見る＞雨・風シミュレーション これから8日（月）午前まで

▼九州南部地方の雨・風シミュレーション

▼九州南部地方の概況や雨の予想など

▼沖縄本島地方と先島諸島の概況や雨の予想など

▼四国地方のの概況や雨の予想など

▼6日（土）の雨・風シミュレーション

▼7日（日）午前の雨・風シミュレーション

▼7日（日）午後の雨・風シミュレーション

▼8日（月）午前の雨・風シミュレーション

▼全国の週間天気予報

予想天気図

＜九州南部地方の概況や雨の予想など＞

7日未明から7日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。鹿児島県(奄美地方を除く)では、7日未明から7日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

梅雨前線が華南から奄美地方を通り日本の南にのびており、前線上の東シナ海には低気圧があって東北東に進んでいます。今後前線は北上して、前線上の低気圧は、7日の日中に九州南部を通過する見込みです。この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部・奄美地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想］

九州南部・奄美地方では、7日昼前にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる見込みです。

6日に予想される1時間降水量は多い所で、

宮崎県 30ミリ

鹿児島県(奄美地方を除く) 40ミリ

奄美地方 40ミリ

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

宮崎県 70ミリ

鹿児島県(奄美地方を除く) 70ミリ

奄美地方 50ミリ

6日18時から7日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

宮崎県 250ミリ

鹿児島県(奄美地方を除く) 250ミリ

奄美地方 200ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える可能性があります。

［防災事項］

厳重警戒：土砂災害

警戒事項：低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州南部地方の雨・風シミュレーション ※明日午後6時まで

＜沖縄本島地方と先島諸島の概況や雨の予想など＞

雨雲の発達の程度によっては、7日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。

［気象概況］

沖縄本島地方と先島諸島では、7日にかけて前線や低気圧に流れ込む湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

6日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 30ミリ

宮古島地方 40ミリ

八重山地方 30ミリ

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 30ミリ

6日18時から7日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 100ミリ

宮古島地方 60ミリ

八重山地方 60ミリ

［防災事項］

沖縄本島地方と先島諸島では、7日にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

沖縄本島地方と先島諸島では、7日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

＜四国地方の概況や雨の予想など＞

7日朝から夜遅くにかけて低い土地の浸水や河川の増水に、7日昼前から8日午前中にかけて土砂災害に十分注意してください。

［気象概況］

6日朝に先島諸島付近にあった熱帯低気圧は不明瞭となり、その北側の前線上に新たに発生した低気圧が、7日昼前から8日午前中にかけて、四国の南岸を東北東へ進む見込みです。

四国地方では、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となる見込みです。また、台風第6号による大雨やその後の前線の影響で、降水量の多かった地域では、土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

雨雲が現在の予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

太平洋側では7日朝から夜遅くにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。

7日に予想される1時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 30ミリ

太平洋側 70ミリ

6日18時から7日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 100ミリ

太平洋側 300ミリ

その後、7日18時から8日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 60ミリ

太平洋側 100ミリ

［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

▼6日（土）の雨・風シミュレーション

▼7日（日）午前の雨・風シミュレーション

7日（日）午後の雨・風シミュレーション

8日（月）午前の雨・風シミュレーション

＜全国の週間天気予報＞