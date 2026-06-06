信州が古川孝敏と2年契約を発表…38歳のベテランが新たなチームでBプレミア開幕を迎える

6月6日、信州ブレイブウォリアーズは、今シーズン京都ハンナリーズでプレーした古川孝敏との新規選手契約の締結を発表。2027－28シーズンまでの2年契約となった。

兵庫県出身で現在38歳の古川は、190センチ92キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2010年にアイシンシーホース（現シーホース三河）でキャリアをスタートさせ、2013年からリンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）に移籍。Bリーグ初年度の2016－17シーズンまで所属し、初代チャンピオンチームの一員として勝利に大きく貢献。同シーズンのファイナルMVPにも輝いた。

その後は、琉球ゴールデンキングスや秋田ノーザンハピネッツを渡り歩き、2024－25シーズンに京都へ加入。在籍2年目の今シーズンは52試合に出場し、1試合平均8.9得点を記録。3ポイント成功率はBリーグレギュラーシーズンにおけるキャリアハイとなる39.3パーセント（75/191）をマークした。

新たなチームでBプレミアの舞台に挑むことになった古川は、「皆さん、はじめまして。この度、信州ブレイブウォリアーズに入団させていただきます。チームの一員になれたことを嬉しく思います。新たなチームでの挑戦ですが、チームを応援してくださるファン・ブースター、チームを支えてくださる皆さんのために熱く闘っていきたいと思います。皆さんに会えるのを楽しみにしています。」とコメントを寄せた。

これまでに指揮官や選手の刷新が図られた信州。若手メンバーが多いなか、来シーズンから古川がベテランとしてチームを支える役割を担うだろう。

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