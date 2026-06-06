「サンドーム福井の鬼瓦にスズメが住んでてかわいい！」



【写真】鬼瓦の口の中に愛らしいスズメが！（アップで見る）

そんなコメントとともに投稿された写真には、青空を背景にした鬼瓦が写っています。大きな目と牙が印象的な鬼瓦。その口元をよく見ると、空洞のようになった部分に、2羽のスズメが並ぶように顔をのぞかせています。



迫力ある鬼瓦と、小さなスズメの組み合わせ。その対比が目を引きます。鬼瓦の表情は力強いのに、口元からのぞくスズメたちはどこか穏やか。写真を見ていると、思わずもう一度、細部を確認したくなる1枚です。



投稿には4.1万件の“いいね”が寄せられ、リプライには「めっちゃかわいい」「人気の物件だ（笑）」「鬼瓦効果で天敵も来なさそう」「守護されてるから安心安全」「私も見ました！ ここが家だったんですね」「スズメを守ってくれる、優しい鬼さん」といった声が集まりました。



この写真は、どのような状況で撮影されたのでしょうか。Xユーザーの∠いわしさん（@iwashi_77）さんに、当時の様子を伺いました。



ライブ前の待ち時間、鳴き声に気づいて見上げると…

撮影当時、投稿主さんはライブのために、東京からサンドーム福井を訪れていたといいます。写真に写っている越前鬼瓦は、サンドーム福井の敷地の入口にあるもの。壁面に鬼瓦がたくさんついている壁が、何枚も並んでいる場所だそうです。



友人との待ち合わせより少し早く着いた投稿主さんは、時間をつぶそうとしていました。そのとき、耳に入ってきたのがスズメの鳴き声でした。



「スズメが鳴いていることに気づいて、見上げたら鬼瓦の中にスズメがたくさんいることに気づいたんです。周囲には山ほど人がいたのですが、少し高い位置にあることもあって、注目している人は少なかったと思います」



下の方の鬼瓦にもスズメはいたものの、人通りが近い段は避けられていたといいます。一方で、上の方の段には、半分くらいスズメが入っていたそうです。



「スズメのマンションみたいでかわいいな！ と思いました。そろそろ繁殖期なので、ここで卵を産むのかなとか、ずっと鳴いているけれど何の話をしているんだろうとか、ヒナが生まれたら、それぞれの鬼瓦の中にヒナが数羽ずついる状態になるんだろうか、と思いながら観察していました」



動物好き、昨年は念願のアフリカへ

投稿主さんは、もともと大きな反響を予想して投稿したわけではありませんでした。



「今サンドームにいる人たちがスズメに気づいてくれないかな、という軽い気持ちでの投稿だったので、びっくりしました！ ライブが終わってスマホを見たときは、一瞬、炎上しているのかと思って焦りましたね。引用リポストでイラストを描いている方や、他の鳥の写真をリプで送ってくれる方もいて、かわいらしかったです」



ただそこにあった小さな発見を切り取った写真。その穏やかさも、多くの人に受け止められた要素のひとつだったようです。



「いろいろな人が癒やされてくれたのかなと思うと嬉しかったです。あと、スズメはよく見かける鳥ですが、よく見るととてもかわいいので、それにも気づいてもらえたら嬉しいですね」



投稿主さんは、小さいころから生き物が好きで、図鑑を読んだり、バードウォッチングをしたり、動物園に行ったりすることを趣味にしているといいます。



「見ているだけで楽しくて、何を考えているんだろうとか、何かを話しているんだろうかとか、気になって観察してしまいます」



普段は東京の自然が少ないところに住んでいるため、地方へ旅行に行くと、いつも生き物を探しているそうです。昨年には、動物の写真を撮影するため海外へも足を運びました。



「小さいころから憧れていた『ライオン・キング』の世界を、自分の目で見たい。その夢を叶えるため、アフリカへ行きました」



少し視線を上げるだけで、普段なら見過ごしてしまうような光景に出会えることがあります。身近な鳥のかわいらしさ、そして日常のなかにあるちょっと特別な光景に気づかせてくれる投稿になったようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）