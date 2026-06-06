女優の佐々木希が６日、都内で行われた「気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり」カレンダー発売記念イベント取材会に登場した。

佐々木は今年デビュー２０年を迎え、１０年ぶりにカレンダーを発売。

「（気持ちが）高まっております。本当にうれしい」とにっこり。

「日めくりということで、３１枚分の写真がある。自分で言うのもなんですけど、ちょっとお得。永遠に使えるのでぜひ永遠に使ってほしいな」とアピールした。

コンセプトにはとても驚いたという。「大丈夫かな？ ずっと目が合いすぎるとイヤじゃないかな？とか思ったり」と照れ笑い。

とはいうものの撮影では「普段ファッション誌ではなかなか着られないような衣装を着させていただいた」そうで、プライベートな姿が映し出されたという。

「例えば、Ｔシャツに短パンにすっぴん。このスタイルは普段の私です。頭にちょんまげとかもリアルにやってて、自分の子供が撮ってくれたかのような写真になった」と手応えを明かした。

また、タイトルのように気まずい思いもしたそう。「今朝現場に入る時、下で警備員さんに全く気付いてもらえず、止められた。それに対応するマネージャーさんの姿を見ると気まずかった」と明かし「あまりにもオーラがなかったんだと思う」と眉を下げた。

改めて、１０年前と比べて「体力って衰えていくと思っていたけど、子供２人が生まれてから、逆に体力がついた」といい、「なのですごく逞しくなった気がする」と母の顔を見せた。