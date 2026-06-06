アーティストグループ『Number_i』が6月5日、グループの公式インスタグラムを更新。アメリカ・ロサンゼルスにあるアトランティックレコードのオフィスを訪問した初日の様子を動画で公開しました。



【写真を見る】【 Number_i 】米・ロサンゼルスのアトランティックレコードのオフィス訪問初日の動画公開にファン反響「このまったり風景見たかったんです」



インスタグラムに「オフィス訪問初日の裏側」と投稿。動画には英語で「editing our visit to the Atlantic Records office like a reality show」（アトランティック・レコードのオフィス訪問の様子を、リアリティ番組のように編集する）と綴られています。





動画は時差ぼけのせいなのでしょうか、会議室に座るメンバーの眠たそうな表情から始まります。





岸優太さんに至っては爆睡モードです。





一方で、平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが、元気に卓球に興じる様子も・・・。





コーヒーメーカーのような装置の前では、3人で操作方法を確認しているようなシーンも。





会議室で真剣な表情を見せる3人の前には、Number_iのデータを示したグラフが映し出されています。





そして動画は、窓の外を見つめる平野さんの思案に暮れる表情で終わります。





この投稿を見たファンからは「らしさが詰まってる 」「おネムなのかっわいい」「裏側嬉しすぎます」「このまったり風景見たかったんです」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】