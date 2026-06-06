人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ!」音楽プロデューサーでベーシストの桑原聖（さとる）が、SNS上で拡散された「私的な情報」を事実と認め、同プロデューサー職を辞任したことなどを明らかにした。

桑原が代表を務めるレーベル「Arte Refact」は公式サイトに文面を掲載。「桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテンツのファンの皆様へ、多大なご迷惑をおかけする事態となってしまいましたことを深刻に受け止めております。内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております」と明らかにした。今後は「それに伴い、桑原の代表取締役としての進退に関しましてはまだ協議段階ではございますが、決定次第でご案内をさせていただきます」とした。

桑原も自身のXで「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と認め謝罪。「本件を受け『あんさんぶるスターズ！！』音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました。その他にもプロデュースを担当する案件や、自身のバンド活動につきましても、この後協議を行い、然るべき場所でご報告できるようにいたします』と記した。

桑原をめぐっては、不倫関係にある相手を社内に呼び関係を持ったなどとする情報がSNS上で拡散されていた。

桑原がベーシストを務めバンドSir Vanityも、今後の活動について「急ぎ協議を進めております」とした。桑原は他にもゲーム・アニメ関連楽曲を多数作曲、提供している。

▼Arte Refact発表全文

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度は、弊社代表の桑原に関する情報や写真がSNS上で拡散され、そのことにより多くの皆様にご不快な思いやご迷惑をおかけしてしまいましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

桑原に関する私的な情報がインターネット上で公開・拡散されており、その結果として関係者の皆様、お取引先様、関わらせていただいたコンテンツのファンの皆様へ、多大なご迷惑をおかけする事態となってしまいましたことを深刻に受け止めております。

内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております。それに伴い、桑原の代表取締役としての進退に関しましてはまだ協議段階ではございますが、決定次第でご案内をさせていただきます。

取締役としての立場を用い、会社設備を私的に利用をしたことにつきましては、会社としても到底許されざる行為だと認識しており、今後二度と同じようなケースがないよう会社の管理体制の改善も行ってまいります。

本件におきましては、桑原個人の問題であり、社員や所属クリエイターとは全く無関係となっております。また、5月5日にクリエイター6名が退所しましたことも本件とは一切関わりはございません。

今後は失ってしまった信頼回復に向け、関係機関および法的専門家と連携のうえ事業運営に万全を期し、改めて作品に対しても真摯に向き合い、誠心誠意対応をしていく所存です。

最後に、関係者の安全とプライバシー保護のため、本件に関する憶測や未確認情報の拡散はお控えいただきますようお願いいたします。