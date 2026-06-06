犬に『にんじん』は与えても大丈夫？

「犬って、にんじんを食べても大丈夫なの？」と疑問に思ったことはありませんか。結論からいうと、にんじんは基本的に犬が食べられる野菜です。

にんじんには、βカロテンや食物繊維、ビタミン類などの栄養素が含まれており、目や皮膚の健康維持や高い抗酸化作用による老化防止などの効果が見込めます。

実際、おやつやトッピングとしてにんじんを取り入れる飼い主さんも多くいますし、市販でもにんじんを使ったおやつが販売されていることも珍しくありません。

ただし、どんな食材でも与え方はとても重要です。体質や年齢によっては注意が必要なケースがあったり、与え方によっては体調不良を招くこともあります。この記事で、正しい与え方と注意点を確認していきましょう。

犬に『にんじん』を与えるときのタブー行為５選

ここからは、犬ににんじんを与えるときに、気をつけたいNG行為を見ていきましょう。

1.大きいまま丸ごと与える

犬ににんじんを大きいまま、丸ごと1本与えるのは避けましょう。なぜならば、大きなまま与えてしまうと、犬は「しっかり噛んで飲み込む」という考えがないため、喉に詰まらせてしまう恐れがあるからです。

与える際は、愛犬が喉に詰まらないよう、小さく細く切った状態で与えるのが安全でしょう。また、茹でてやわらかくしてから与えるのもおすすめです。

2.一気に与えすぎてしまう

一度ににんじんをたくさん与えすぎてしまうと、消化不良を引き起こし、腹痛や下痢などの症状を招く恐れがあります。なぜならば、にんじんには食物繊維が豊富に含まれているからです。

犬ににんじんを与える際は、量に注意してください。ドッグフードのトッピングや、おやつの代わり程度に小さく切ったにんじんを与えましょう。

3.生の硬いにんじんを与える

犬に生のままにんじんを与えるのは避けましょう。犬の消化管は肉食寄りの構造をしており、植物の細胞壁（セルロース）を破壊して消化する能力が低いため、生の硬い状態では未消化のまま排出され、胃腸に大きな負担をかけるリスクがあります。

また、加熱したにんじんよりも消化しにくい特徴もあるので、にんじんは茹でるなど加熱してやわらかくしてから与えましょう。

4.味付けしたにんじんを与える

にんじんに限らず、犬に食べ物を与える場合は、味付けをしてはいけません。調味料などで味付けしてしまうと、塩分や油分が犬の体に負担をかけてしまうからです。

また、偏食気味になり、ドッグフードを食べなくなるといったリスクも考えられます。愛犬の健康のためにも、にんじんは味付けせず、素材そのままの状態で与えましょう。

5.初めてなのにたくさん与える

こちらもにんじんに限った話ではありません。食べ物を初めて愛犬に与えるときは、まず少量から様子を見てください。

犬によって体質はさまざまなので、初めて食べた食材が体質に合わず、下痢や腹痛、嘔吐などを引き起こしたり、アレルギー症状が出たりすることもあります。必ず少量与えて様子を見て、少しでも異変が生じたら今後、与えるのを控えましょう。

にんじんを与える時の注意点

ここからは、意外に見落としがちなポイントを見ていきましょう。にんじんを与える際は、以下の注意点にも気を付けてください。

食べた後のうんちの状態を確認する 特別な療法食が必要な犬には与えない ヘルシー野菜だからと与えすぎるとカロリーオーバーになる恐れ

初めて与える際は、その後、うんちの状態に変化がないかチェックしてみてください。もしもいつもより緩い、水っぽいうんちを排泄した場合は、体質に合っていない可能性があります。

また、持病を持つ犬は、にんじんとの相性が悪いことも。まずはにんじんを与えても良いか、主治医に確認してください。

愛犬に安全ににんじんを与えるコツは？

愛犬とにんじんを安全に楽しむためには、与え方に配慮が必要です。以下のコツを押さえて、愛犬が健康的に、安全ににんじんを楽しめる与え方を実践しましょう。

食べやすい大きさに小さくカットする 加熱して消化しやすいように軟らかくする おやつやトッピング程度の少量にとどめる 初めて与える時は、食べた後の様子を観察する

以上の与え方を守り、消化不良などを引き起こさないように注意してあげてください。

まとめ

にんじんは、犬にとって比較的食べやすい野菜です。しかし、与え方を間違えると、消化不良やアレルギー症状などを引き起こす恐れがあります。

にんじんを与える際、特に大切なのは、その子に合った量と与え方を意識することです。にんじんは、愛犬と無理のない量を安全に楽しんでくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)