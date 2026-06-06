ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、HIFIMANと協業したゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」と、96%日本語配列のゲーミングキーボード「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」を発表した。発売日はいずれも6月12日。

【画像あり】ROGのロゴが本体にデザイン 本体外観

「ROG Kithara」は、ROG専用チューニングを施したHIFIMAN製の平面磁界ドライバーを搭載したゲーミングヘッドセット。高精度な音像定位と低歪みを実現し、8Hz～55kHzの超広帯域再生に対応する。オープンバック設計により、立体的なサウンドステージと高い音の分離性能を備え、空間認識と没入感を高めている。

マイクは、ケーブル一体型のフルバンドMEMSブームマイクを採用。20Hz～20kHzの広帯域に対応し、歪みの少ないクリアなボイスコミュニケーションを実現する。ヘッドホンケーブルは交換式プラグに対応しており、4.4mmバランス接続、3.5mm／6.3mmアンバランス接続が利用可能。多様なデバイスとの互換性を確保している。

一方の「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」は、ホットスワップに対応したROG NX V2メカニカルスイッチを採用する96%日本語配列のゲーミングキーボード。従来モデルで高評価を得たROG NX Snowメカニカルスイッチを改良した「NX Snow V2」を搭載しており、リニアスイッチならではの滑らかなタイピング体験を提供する。

接続方式はトライモード接続に対応。ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーにより、2.4GHz RFモード（RGBオフ時）で最大500時間以上の動作と、低遅延のゲームプレイを実現する。Bluetoothモードでは最大3台のデバイスに同時接続が可能。多機能ボタンとホイールを搭載しており、メディア再生やボリュームの調整、ライティングの微調整が直感的に行える。組み立てや分解にも配慮した設計を採用し、ユーザーの好みに合わせたカスタマイズに対応する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）