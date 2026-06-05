6月5日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



チムニー <3178> [東証Ｓ] 決算月【3月】 6/5発表

食事券（デジタルクーポン）の利用単位を500円から1円に変更。



エターナルホスピタリティグループ <3193> [東証Ｐ] 決算月【7月】 6/5発表

7月末割当の1→2の株式分割実施後も保有株数の要件は100株以上を維持する。実質拡充。また、長期保有特典として、100株以上を1年以上継続保有する株主には、5％割引優待券4枚を追加で贈呈する。



コクヨ <7984> [東証Ｐ] 決算月【12月】 6/5発表

保有株数の要件を500株以上に引き下げる。保有株数「500株以上2000株未満」かつ半年以上継続保有の区分を新設し、自社グループ商品4000円相当（または寄付）を贈呈する。なお、2000株以上は従来通り継続保有期間の制限はない。



カナモト <9678> [東証Ｐ] 決算月【10月】 6/5発表

1000株以上保有株主への優待品をカタログギフトに変更。継続保有期間1年以上3年未満で6600円、3年以上で1万2100円のカタログギフトを贈呈する。



株探ニュース