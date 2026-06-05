女優の松田るか(30)が5日、自身のインスタグラムを更新し、公式Ｘ（旧ツイッター）が乗っ取り被害に遭っていることを伝えた。



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「気づかれてる方もいらっしゃるとは思いますが…少し前からわたしの公式Xアカウントが何者かによって乗っ取られまして…メールアドレスもパスワードも変えられてしまい、アカウントに入れない状況です。」と報告。「何度もサポートに連絡していますが、『あなたが本人である確認ができませんでした』との回答です」と正常化が進んでいないことも明かした。



「現段階ではアカウント名が中国語で『开盒开…（表記できない文字も含む）…地址（宅配ボックスの開封・口座開設・記録照会、およびソーシャルエンジニアリングデータベースによる宿泊記録の照会、さらに携帯電話の位置情報による出前注文先の特定）』に変更されており、今後リプライまたはDMなどでフォローしてくださっている皆様に被害が及ぶ可能性があります。」と注意を呼びかけた。



さらに「ここで取り戻せたことを報告するまでは、決してXでimrukaMからのアクションには応えぬ様お願いいたします。」と元に戻った場合はインスタで報告することを明言。「勿論フォローも解除していただいて構いません、皆様の安全第一でお願いいたします。」と慎重に対応するよう重ねた。



最後は「わたしの管理の甘さで沢山の方々にご迷惑をお掛けしてしまうこと、大変反省しております。申し訳ありません。」と謝罪。「引き続きアカウントを取り戻せるように尽力してまいります。いま持っているすべてのパスワードは変更済みで、X以外には被害が何も及んでいませんのでご安心ください。どうか皆様に大きな被害が及びません様に。本当に気をつけます、申し訳ありませんでした。」と状況報告も含めてコメントした。



（よろず～ニュース編集部）