○日本駐車場 <2353> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.28％にあたる400万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月17日から9月30日まで。



○手間いらず <2477> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.2％にあたる13万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月8日から10月30日まで。



○シップＨＤ <3360> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる330万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月8日から12月31日まで。



○日置電機 <6866> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.98％にあたる40万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月15日から11月30日まで。



○ブリッジ－Ｇ <7039> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.25％にあたる15万0800株(金額で3億0160万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月8日から11月30日まで。



○プラザＨＤ <7502> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の12.92％にあたる31万5000株(金額で5億0242万5000円)を上限に、6月8日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○カナモト <9678> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.16％にあたる200万株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。



［2026年6月5日］



株探ニュース