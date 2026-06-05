「日経225オプション」6月限コール手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
SBI証券 69( 39)
BNPパリバ証券 316( 16)
UBS証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯6万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
SBI証券 3( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 235( 235)
ソシエテジェネラル証券 150( 150)
JPモルガン証券 80( 80)
SBI証券 56( 42)
BNPパリバ証券 327( 27)
松井証券 23( 23)
楽天証券 27( 21)
ビーオブエー証券 206( 6)
UBS証券 105( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
野村証券 100( 0)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 174)
BNPパリバ証券 105( 105)
ビーオブエー証券 94( 94)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 131( 131)
BNPパリバ証券 103( 103)
松井証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 7( 5)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
SBI証券 69( 39)
BNPパリバ証券 316( 16)
UBS証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
SBI証券 3( 1)
◯6万7125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 235( 235)
ソシエテジェネラル証券 150( 150)
JPモルガン証券 80( 80)
SBI証券 56( 42)
BNPパリバ証券 327( 27)
松井証券 23( 23)
楽天証券 27( 21)
ビーオブエー証券 206( 6)
UBS証券 105( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
野村証券 100( 0)
◯6万6750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 174( 174)
BNPパリバ証券 105( 105)
ビーオブエー証券 94( 94)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
SBI証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 131( 131)
BNPパリバ証券 103( 103)
松井証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 7( 5)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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