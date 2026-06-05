「今なら1個100円!?」「並ばずに買える」【サーティワン】期間限定「よくばりフェス」の楽しみ方を解説
サーティワンアイスクリーム「よくばりフェス」が、今年も5月28日〜6月21日の期間限定で開催中です。好きなアイスをお得にたくさん楽しめることから、例年SNSでも話題になる人気のフェアです。
「よくばりフェスって何？」「モバイルオーダーはどうやって使うの？」と気になっている人は必見です！ 詳しく解説しているので、ぜひチェックしてくださいね。
【画像】春の期間限定フレーバー3種。いつも新しい味に出会えて楽しい！
サーティワンの「よくばりフェス」とは、スモールサイズよりやや小さめの（約70％）アイス3種を選べる人気メニューの「トリプルポップ」570円（税込）を注文すると、1個につき＋100円でアイスを最大7個まで追加できる期間限定イベントです。
そのため、アイスを1個追加して4個にしても670円、5個にしても770円。最大10個のアイスを選んでも1270円なので、1個あたり127円と通常価格よりお得にコスパよく楽しむことができます。
ただし、開催直後から大反響のため要注意。SNSでは「お店に行ったのに売り切れていた」「とんでもない行列で諦めた」といった投稿も話題になっています。
しかも、アイスが全部で7〜10個になる「ポップ7〜10」は1日合計100個限定のため、売り切れてしまう店舗も多いようです。筆者が訪れた店舗では、整理券が配布されるほどの人気ぶりでした。
行列に並ばずに購入したい人は、モバイルオーダーがタイパ抜群です。翌日以降の受け取りであれば、公式Webサイトから時間指定をして予約できます。ただし、予約枠には限りがあるので早めの注文がおすすめです。
筆者は、翌日の夜に受け取れるようモバイルオーダーで注文をしましたが、残り1枠でなんとか予約することができました。
モバイルオーダーが完了したら、あとは店舗で受け取るだけ。事前決済のため、筆者の場合は、来店から受け取りまで30秒ほどしかかかりませんでした。予約なしで並んでいる人とは別の受け取り口だったため、待ち時間もなくスムーズにゲットできました。
筆者はポップ10を注文。無料で保冷剤をつけてもらえるため、溶けることなく家まで持ち帰れました。また、「スプーンは何本おつけしますか？」と店員さんに聞いてもらえたので、2本お願いしたところ対応していただけました。
好きなフレーバーを複数選ぶのもいいですし、この機会に食べたことがないフレーバーにチャレンジするのもおすすめです。
今年開催されたサーティワンフレーバー総選挙で1位を獲得した「ラブポーションサーティワン」や、期間限定の「マンダリンオレンジチーズケーキ」などの人気フレーバーも注文できます。
SNSでは「サイズにばらつきがある」「1個が小さすぎる」といった声も見られたため、筆者も厳しくチェックしてみたのですが、購入した商品は下段のアイスも含めてサイズは均等。
トリプルポップはもともと、スモールサイズよりも小さい商品なので、個人的には特別小さいという印象もありませんでした。サイズの感じ方には個人差がありそうですが、購入前にトリプルポップのサイズ感を知っておくとギャップは少ないかもしれません。
「せっかくなら10個入りを買いたいけど、食べきれるか不安」「かさばるから冷凍庫で保存しにくそう」と感じる人も多いでしょう。SNSでは、100円ショップの使い捨てカップや保存容器に移し替えて保存している人もいるようです。
筆者は新たに購入するのはもったいなかったため、1個ずつラップで包み、ジッパー付き保存袋に入れて保存しています。食べたいときに1個ずつ取り出せるので、1日のご褒美になって最高です！
いかがでしたか。サーティワンの「よくばりフェス」は6月21日（日）まで、木金土日限定で開催中です。気になる方は、ぜひ公式Webサイト（モバイルオーダー）、または店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
「よくばりフェスって何？」「モバイルオーダーはどうやって使うの？」と気になっている人は必見です！ 詳しく解説しているので、ぜひチェックしてくださいね。
【画像】春の期間限定フレーバー3種。いつも新しい味に出会えて楽しい！
【サーティワン】毎年SNSでバズる「よくばりフェス」とは？
サーティワンの「よくばりフェス」とは、スモールサイズよりやや小さめの（約70％）アイス3種を選べる人気メニューの「トリプルポップ」570円（税込）を注文すると、1個につき＋100円でアイスを最大7個まで追加できる期間限定イベントです。
ただし、開催直後から大反響のため要注意。SNSでは「お店に行ったのに売り切れていた」「とんでもない行列で諦めた」といった投稿も話題になっています。
しかも、アイスが全部で7〜10個になる「ポップ7〜10」は1日合計100個限定のため、売り切れてしまう店舗も多いようです。筆者が訪れた店舗では、整理券が配布されるほどの人気ぶりでした。
並ばずに買いたい人は、モバイルオーダーがおすすめ！
行列に並ばずに購入したい人は、モバイルオーダーがタイパ抜群です。翌日以降の受け取りであれば、公式Webサイトから時間指定をして予約できます。ただし、予約枠には限りがあるので早めの注文がおすすめです。
筆者は、翌日の夜に受け取れるようモバイルオーダーで注文をしましたが、残り1枠でなんとか予約することができました。
モバイルオーダーが完了したら、店舗での受け取りは約30秒！
モバイルオーダーが完了したら、あとは店舗で受け取るだけ。事前決済のため、筆者の場合は、来店から受け取りまで30秒ほどしかかかりませんでした。予約なしで並んでいる人とは別の受け取り口だったため、待ち時間もなくスムーズにゲットできました。
筆者はポップ10を注文。無料で保冷剤をつけてもらえるため、溶けることなく家まで持ち帰れました。また、「スプーンは何本おつけしますか？」と店員さんに聞いてもらえたので、2本お願いしたところ対応していただけました。
好きなフレーバーを複数選ぶのもいいですし、この機会に食べたことがないフレーバーにチャレンジするのもおすすめです。
今年開催されたサーティワンフレーバー総選挙で1位を獲得した「ラブポーションサーティワン」や、期間限定の「マンダリンオレンジチーズケーキ」などの人気フレーバーも注文できます。
SNSでは「サイズにばらつきがある」「1個が小さすぎる」といった声も見られたため、筆者も厳しくチェックしてみたのですが、購入した商品は下段のアイスも含めてサイズは均等。
トリプルポップはもともと、スモールサイズよりも小さい商品なので、個人的には特別小さいという印象もありませんでした。サイズの感じ方には個人差がありそうですが、購入前にトリプルポップのサイズ感を知っておくとギャップは少ないかもしれません。
テイクアウトなら、食べきれなくてもストックできる！
「せっかくなら10個入りを買いたいけど、食べきれるか不安」「かさばるから冷凍庫で保存しにくそう」と感じる人も多いでしょう。SNSでは、100円ショップの使い捨てカップや保存容器に移し替えて保存している人もいるようです。
筆者は新たに購入するのはもったいなかったため、1個ずつラップで包み、ジッパー付き保存袋に入れて保存しています。食べたいときに1個ずつ取り出せるので、1日のご褒美になって最高です！
いかがでしたか。サーティワンの「よくばりフェス」は6月21日（日）まで、木金土日限定で開催中です。気になる方は、ぜひ公式Webサイト（モバイルオーダー）、または店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)