ルノアールのモーニングAセットが無料に　期間限定キャンペーンを体験

「ルノアールでモーニングが無料？」

喫茶室ルノアールでは6月1日から6月30日までの期間限定で、1ドリンク注文すると通常80円の「モーニングAセット」が無料になるキャンペーンを実施中です。朝活勢には欠かせないモーニングに、新たな選択肢が加わりました。早速食べに行ってきました。

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■ 厚切りトースト、ゆで卵、コンソメスープのAセットが無料 えっ、いいんですか？

今回のキャンペーンの対象となっているのは喫茶室ルノアールの各店舗。ただし箱根湯本駅前店、恵比寿第一店、恵比寿東口店、神田淡路町店、大塚店、新小岩店の6店舗は対象外です。

無料対象となるのは「モーニングAセット」で、提供はOPENから12時まで。通常のルノアールのモーニングと同じ時間帯で、1ドリンクの注文につき、1セット注文可能です。

筆者が足を運んだのは品川高輪口店。開店直後とあって、店内にお客さんの姿はまばらでした。

ドリップアイスコーヒーを注文してモーニングAセットをつけてもらいます。

モーニングAセットは通常ドリンク代+80円ですが、期間中は無料のため、かかるのはドリンク代の930円のみ。

Aセットのメニューはトーストとゆで卵、コンソメスープとなっています。

厚切りのトーストの上にはバターが溶けており、食べ応えは十分。

トーストだけでも朝のエネルギーチャージとしては申し分ないですが、そこにゆで卵とコンソメスープもあるので、かなりの満足感。これが無料なのは非常にお得です。

■ 高価格なイメージがあるルノアール モーニングは意外にも安い？

ルノアールはブレンドコーヒーが1杯900円と、カフェ・喫茶店チェーンとしては比較的高めの価格設定。

しかしモーニングメニューに限って言えば、普段から安価な印象を受けました。

今回無料のAセットは、通常料金がドリンク代+80円（税込）。元々の価格設定からしてお得です。

モーニングはA、B、C、Sの4種類がありますが、最もグレードの高いSセットでも追加料金は270円（税込）。これでボリューミーなチキンサンドとヨーグルト、コンソメスープがついてきます。

ドリンク代が高いという前提はあるものの、ルノアール利用者はそこは織り込み済みでしょうから、モーニングがお得なのは揺るがない気がします。

無料期間中に、まずはお試し感覚でルノアールのモーニングをはじめてみるのもいいかもしれません。

＜参考・引用＞

ルノアール「6月1日(月)開始 期間限定『モーニングA無料キャンペーン』」

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060504.html