「気持ち悪い」高嶋ちさ子、ダウン症の姉に“嫌がらせ”？ LINE公開「ホントみっちゃん怒らせる天才」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは6月4日、自身のInstagramを更新。ダウン症の姉・未知子さんとの面白いやりとりを公開しました。
【画像】高嶋ちさ子が姉にLINEで“嫌がらせ”？
コメントでは「みっちゃんのLINE、久しぶりで嬉しい」「よく見るスタンプとは微妙に違って、独特で、確かにみっちゃんが言う『気持ち悪い』がわかるような」「絶対に電話出れたのにスタンプで返すワルイ妹発見しました」「電話わざと出てない感じがちさこさんっぽくておもしろい」「ちさ子さん、ホントみっちゃん怒らせる天才だと思う!!仲良しだなー」「重ねる嫌がらせ、好きデス」「多分…みっちゃんは真剣！でも…ちさ子さんはおふざけ… 安定のやり取り可笑しい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】高嶋ちさ子が姉にLINEで“嫌がらせ”？
「重ねる嫌がらせ、好きデス」ちさ子さんは「みっちゃんは私のスタンプが嫌いらしい」とつづり、1枚のスクリーンショットを投稿。未知子さんとのLINEのトーク画面です。ちさ子さんが笑い泣きをしているスタンプを送ると、未知子さんから不在着信が。続いて「ちぃちゃん泣いたり笑ったり気持ち悪い。ちょっと、未知子」とのメッセージが届いています。さらにちさ子さんがユニークなスタンプを送信すると、未知子さんは「ちぃちゃんふざけないで」と返信。姉妹の仲の良さが伝わってきます。
未知子さんとのLINEをたびたび公開自身のInstagramで、未知子さんとのLINEをたびたび公開しているちさ子さん。今回は、2025年10月12日の投稿以来、久々の公開だったようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)