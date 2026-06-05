サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は３日、暑熱対策を見据え、メキシコのモンテレイで事前合宿をスタートした。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、コンディション調整に失敗した２０１４年Ｗ杯ブラジル大会の経験を回顧。ＭＦ堂安律（２７）＝Ｅフランクフルト＝は“二重時差ぼけ”を告白し、ともに同地でのコンディション調整の重要性について語った。

３９歳の「よっしゃ行こう！」の声を皮切りに、メキシコでのトレーニングが始まった。前日は時差の影響で午前３時に目覚めて以降、寝られなかったという長友。加えて、最高気温が３４度まで上がる蒸し暑さが襲ったが「全然、もうめちゃくちゃ元気。これがＷ杯の魔力。全く疲れも気温も感じない」と力強く語った。

準備期間の重要性は身に染みている。Ｗ杯ブラジル大会では、涼しいサンパウロ郊外イトゥをベースキャンプ地としたが、抽選の結果、試合会場は高温多湿の地域に集中。コンディション調整で失敗し、当時史上最強と期待された長友らは１次リーグ１分け２敗で敗退した。

その３試合について、長友は「傷が残っていたんでね。嫌ですよ」と見返すことを避けていたという。だが、集大成と位置づける今大会を前に「初めて」トラウマと向き合った。すると、１次リーグ初戦のコートジボワール戦では、開始２０分過ぎから明らかに動きが落ちていた。当時はイタリアの名門インテル・ミラノで主力として活躍。それだけに、本来の力を発揮できなかった現実は衝撃だった。新発見は全て伝えていく。

１次リーグ第２戦が開催されるモンテレイは、６月の最高気温が４０度を超える日もある。「教訓は生かしているんじゃないかなと思う」と今合宿の意義を強調。１２年前の挫折を知る長友が、今度は優勝を目指すチームの道しるべとなる。