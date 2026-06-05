◇競泳日本選手権第1日（2026年6月4日 東京アクアティクスセンター）

8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、男子100メートル平泳ぎはカリフォルニア大バークレー校在学中の岡留大和（20＝インターナショナルSC）が派遣標準記録を切る59秒11で制し、代表に決まった。

端正なマスクに耳にはダイヤのピアス。身長も1メートル80台後半とモテる要素を満載した“逆輸入スイマー”が、2年半ぶりという日本国内のレースを制した。決勝では3月の日本選手権で平泳ぎ3冠を達成した高校3年の大橋と競り合い、前半の0秒42差を逆転。「うれしい。ターンで（大橋）信が見えて、いけると思って落ち着いて泳いだことで最後は勝てた」と振り返った。

日本とは異なる競技環境を求めて高校卒業後の24年8月に渡米。普段の練習はヤードプール（約22・86メートル）が中心で、壁を蹴る回数が多いために自然に脚力が磨かれた。加えてウエートトレーニングにも積極的で「まだ米国に行って2年だが、体が違う」と体重94キロの強靱（きょうじん）なフィジカルが最後の推進力を生み、大橋に競り勝った。

五輪にはあまり興味を示さず、「競泳人生の最終ゴールはNCAA（全米大学体育協会）王者」ときっぱり。「僕って変なんだと最近気づいた」という20歳に、にわかに注目が高まってきた。

◇岡留 大和（おかどめ・やまと）2005年（平17）7月3日生まれ、千葉市出身の20歳。東邦大東邦中・高を経て24年8月にカリフォルニア大バークレー校に入学。水泳は4歳で始め、23年に100メートル平泳ぎでインターハイ優勝、世界ジュニア選手権では銀メダルを獲得した。