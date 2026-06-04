岩橋玄樹が、2026年9月6日東京エレクトロンホール宮城公演を皮切りにツアー『GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”』を開催する。

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宮城、東京、大阪の3都市5公演で行われる同ツアーは、岩橋玄樹にとって新たな挑戦と進化を体現するライブツアー。『LAzarus』（ラザロ）には、復活、過去を乗り越えて生まれ変わるという意味が込められており、これまで歩んできた道のりと、これから先へ向かう決意を表現している。

さらに、今回の発表に合わせて、現在ニューアルバムを制作中であることも明かした。岩橋自身が制作に深く携わり、自身の想いやメッセージが色濃く反映された作品になるという。なお、アルバムの詳細は後日発表予定だ。

＜岩橋玄樹 コメント＞

―ツアータイトル「LAzarus（ラザロ）」の意味について―「ラザロ」とは、一度失ったものがよみがえること、復活という意味です。人生では、大切な人や夢、希望などを失って、すごく悲しくて、落ち込んで、どうしようもなくなるときがあります。でも、諦めずに頑張れば、もう一度立ち上がることができる。失ったものが戻ってきたり、自分自身が新しく生まれ変わったりするんです。僕は実際にそんな経験をしました。だからこそ、ソロ5周年を迎えるタイミングのツアータイトルに「ラザロ」という名をつけました。

（文＝リアルサウンド編集部）