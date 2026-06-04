カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は４日、千葉県・市川市動植物園の人気ニホンザル・パンチくんの撮影全面禁止に向けた話し合いについて報じた。

母親代わりにぬいぐるみを引きずる愛らしい姿で人気になったパンチくん。しかし先月、自称アメリカ国籍の容疑者２人が着ぐるみ姿でサル山に侵入したことが原因で、現在、サル山の柵から約２メートル離れた場所にパイプを設置し、ネットを張る処置をほどこしている。パトロールも強化されており、来園者からは「撮影しづらくなった」という声も挙がっているが、「やっぱ動物一番ですもんね。動物ファーストで。見えますし、楽しめるかなって思います」と、園の判断に理解を示す人の姿もあった。

園の「パンチが話題になって以降、たくさんの方にご来園いただいて、多くの皆さんに笑顔でお帰りいただくことができました。我々としては本当にうれしく思っています。そういった皆さんの笑顔をこれからもどんどん作り続けていきたい」という思いを受けたコメンテーターの村重杏奈は「なんか見づらいなとか、逆に行く人も減っちゃうんじゃないかなと思っちゃうんですけど、こういうマナーを守らない人もいるから仕方ないのかな」と理解を示した。メッセンジャー・黒田有は「お金はかかるわけでしょ。運営大変やのに、この（サル山に入った）アメリカ人に払わせたらええねん」と憤った。