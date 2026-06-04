バスト100cmの三橋くん「真面目なショート巨乳女子」衝撃のオフショットに注目集まる
100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが3日、自身のXを更新し、胸元が見えるオフショットを投稿した。
【写真】「真面目なショート巨乳女子」三橋くんの衝撃オフショット
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「真面目なショート巨乳女子」とオフショットを公開。メガネ姿の三橋くんを見ることができる。
これにファンは「ネクタイ緩めて胸元開いてるけど、三橋くんは真面目ですね笑」「誘惑凄すぎ」「すごく真面目な委員長タイプでめちゃくちゃ可愛い」などと反応している。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】「真面目なショート巨乳女子」三橋くんの衝撃オフショット
定期的にオフショットを投稿しているが、今回は「真面目なショート巨乳女子」とオフショットを公開。メガネ姿の三橋くんを見ることができる。
これにファンは「ネクタイ緩めて胸元開いてるけど、三橋くんは真面目ですね笑」「誘惑凄すぎ」「すごく真面目な委員長タイプでめちゃくちゃ可愛い」などと反応している。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。