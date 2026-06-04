京都市内でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が展開するカフェ「ＣＬ Ｆａｓｈｉｏｎ＆Ｃａｆｅ」で６月２日、今年のメルボルンＣ・Ｇ１（１１月３日、豪州・フレミントン競馬場、芝３２００メートル）で授与される１億円相当の金色の優勝カップが披露された。このセレモニーの様子がＹｏｕＴｕｂｅ「スポーツ報知 馬トクちゃんねる」で公開され、反響を呼んでいる。

「２０２６ レクサスメルボルンカップツアー」で唯一、日本での展示場に選ばれた同カフェのイベントには、ルメール騎手と岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝の特別トークショーも行われた。また、５月３１日の日本ダービーをロブチェンで制した松山弘平騎手＝栗東・フリー＝のほか、ダミアン・レーン騎手、マイケル・ディー騎手も出席し、それぞれコメントを述べた。

トップジョッキー５人が集合したほか、メルボルンカップを勝ったデルタブルースや、カネヒキリ、ウオッカ、ヴィクトワールピサなどを管理した元調教師の角居勝彦さんも出席するなど豪華な顔ぶれだ。イベントは、時折ルメール騎手のジョークで笑いが起こるなど、和やかムード。この様子に、視聴者からは「素敵なイベント」「この５人集合は新鮮すぎる」「角居さんもいるしジョッキー以外も豪華すぎる」「このメンバー新鮮すぎる！メルボルンカップ豪華！」「デルタブルースが、勝ってからもう２０年たったのか」「ディー騎手イケメン過ぎません？」などの声が寄せられている。