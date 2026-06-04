古川雄輝と原因は自分にある。の長野凌大がW主演を務めるドラマ『普通の恋愛』が、7月2日よりCBCテレビで放送されることが決定した。

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本作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る直正也による同名マンガを原作に、現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いたラブストーリー。

実写化にあたり原作者の直は「『普通の恋愛』は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのは色んな方々の協力があってこそです。大変感謝しております」とコメントを寄せた。

古川が演じる文原一良は、過去に深いトラウマを抱える36歳。社会との隔たりを感じながらも折り合いをつけてきた心優しさがその繊細な佇まいで表現される。古川は本作について「人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、“普通”の基準を改めて考えさせられる作品となります」と語っている。

一方の長野が演じるのは、24歳の東慶伊。これまで恋を知らずに生きてきた中、一良との交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる。年下彼氏役に挑戦する長野は「様々な葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけると嬉しいです」とメッセージを送った。

会社では上司と部下の関係である文原一良（古川雄輝）と東慶伊（長野凌大）。一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けていた。一方で慶伊も、人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、ある日、酒の力を借りた一良から同性愛者であることを告白される。「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。付き合うことになったふたりだが、交際から1年。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。

脚本を手がけるのは、『おとなりに銀河』（NHK総合）などの三浦有為子。監督は、『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage』（MBS）の石橋夕帆と『六人の嘘つきな大学生』の佃謙介が務める。

コメント古川雄輝（文原一良役）この度、主演を務めさせて頂くことになり大変光栄に思っております。穏やかで優しく、自身が同性愛者である事への悩みや葛藤のある主人公を演じさせて頂きます。人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、「普通」の基準を改めて考えさせられる作品となります。皆様に素敵な作品をお届けできるよう、キャスト及びスタッフの皆様と共に、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております。

長野凌大（原因は自分にある。）（東慶伊役）この度、ドラマ『普通の恋愛』に東慶伊役として出演させていただくことになりました。長野凌大です。僕が演じる"東慶伊"という人物は、一見すると淡々として地頭が良いように感じますが、実は不器用な優しさを持つ愛情深い人間です。誰かのことを好きになったり何かに没頭することができなかった慶伊は、ふみさんとの出会いがきっかけに恋愛観や大切にするもの、それらが変化していきます。様々な葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけると嬉しいです。原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精一杯演じます。宜しくお願い致します。

直正也（原作者）実写化のお話をいただいた時は驚きました。「普通の恋愛」は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのは色んな方々の協力があってこそです。大変感謝しております。実写化に伴い、漫画とは変わってる部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者様にも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますので是非ご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）