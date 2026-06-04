6月4日、牛丼チェーンのすき家から”とん汁とみそらーめんが合体”したサイドメニュー、「とん汁みそらーめん」が期間限定で登場します。すき家の広報担当者に詳しい話を聞いてみました。

とん汁みそらーめん誕生の経緯については「すき家では、牛丼と一緒に召し上がっていただいた際に、より満足感を感じていただけるサイドメニューの開発を検討していました。その中で、汁物だからこそ感じられる食べ応えや満足感に着目しました。そこで、既存商品であるとん汁をベースにアレンジを加え、味噌ラーメンの要素を取り入れることで、手軽でありながらもしっかりとした食べ応えとおいしさをお楽しみいただける商品として、とん汁みそらーめんが誕生しました」と話してくれました。

とん汁寄りなのか、それともみそらーめん寄りの味になるのか尋ねてみると「お客様によって感じ方は異なるかと思いますが、すき家としてはとん汁らしさも味噌ラーメンらしさも感じられる、中間の味わいを目指して開発しました。とん汁で楽しめるごろごろとした具材感や味噌のほっとする味わい、味噌ラーメンで味わえる味噌のコクやニンニク・生姜といった香味野菜の食欲をそそる風味が絶妙に調和した一杯に仕上げています」という答えが返ってきました。

サイドメニューという立ち位置のとん汁みそらーめんのボリュームについては「麺の重量は非公開のため回答を控えさせていただきますが、すき家のとん汁のお椀に収まるサイズ感とご認識いただければと思います」ということです。

これから暑さが増していくタイミングで売り出すにはタイミングが悪いのではという質問をぶつけると「一部の店舗で販売していた際にご好評いただいたことを受け、より多くのお客様にお楽しみいただきたく販売を決定しました。お食事の食べ応えをお手軽にアップできる商品ですので、牛丼などのメイン商品にプラスする形でぜひお召し上がりいただきたいと考えています」

「一方で、めかぶオクラ牛丼やレモネードスカッシュなど、さっぱりとお楽しみいただける期間限定商品もご用意しています。ご来店時の状況やお好みに合わせて商品をお選びいただければと思っています」とのこと。（※レモネードスカッシュも6月4日発売の期間限定商品）

最後に牛丼以外でとん汁みそらーめんと相性が良さそうな商品を聞いてみたところ「さっぱりとしていてなめらかな口当たりのまぐろたたきを味わえるまぐろたたき丼や、だしがきいたやさしい味わいのそぼろをのせた旨だしとりそぼろ丼などとの組み合わせもおすすめです」というように、まぐろたたき丼と旨だしとりそぼろ丼の名前を挙げてくれました。

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商品概要：

とん汁みそらーめん（単品）税込価格360円

牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット 税込価格850円

牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット 税込価格850円

※販売終了時期は未定です。

※一部店舗は価格が異なります。

※一部店舗を除く1954店舗で販売予定です。（5月28日時点）

※画像提供：株式会社すき家

(執筆者: 6PAC)