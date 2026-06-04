女優でフィギュアスケーターの本田望結（22）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。1日に誕生日を迎えた際の写真を投稿し、22歳となったことを報告した。

写真は5枚で「みゆ お誕生日 おめでとう」とプレートに記された誕生日ケーキを持ちながら、Vサインをつくったものが2つ、プレート自体のアップ、プレートをかじったものが2つ。写真とともに「にゃんにゃんになれました 22歳は猫のように、素早い行動を心掛けます 変わらず毎日を全力で過ごしますので、22歳の私もどうぞ宜しくお願い致します！！」とつづった。

この投稿にフォロワーやファンらからは「お誕生日おめでとうございます」などと祝福コメントや、「大っきくなった！ 大っきくなった！」などと、子役から活躍しているだけに、成長を喜ぶコメントが投稿された。

また、姉でフィギュアスケーターの本田真凜（24）も、望結を祝福して自身のインスタグラムを更新。スケートリンクで望結におんぶしてもらったり、2人でポーズをつくったりと、さまざまな“仲良し写真”を公開していた。真凜は写真とともに「望結ハッピーバースデー 22歳 この1年は氷上でよく会えました！ ラスト1回だけお願い！！と言いながらラスト40回くらいになる日々の練習に演技のコースまで把握して動画撮影も音響係もたびたび協力してくれてありがとう きつい時も何かしら褒めてくれてありがとう また氷の上で共に過ごせる日が増えて嬉しいのです 今年も絶対に良い年にしようぜ」と、つづっていた。