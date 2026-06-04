倉科カナ”胸元ざっくり”大胆ドレス姿で 「馬券当たりました？」日本ダービーで魅せた妖艶姿と愛嬌

〈女神さま〉

満員で埋め尽くされた競馬場の馬場を、満面の笑みで歩く女性……。俳優の倉科カナ（38）だ。

５月24日、東京競馬場（府中市）で第87回『オークス』が開催され、約10万人の観客が訪れた。

「今年のオークスは、JRA騎手女性騎手としてクラシックレースに初めて騎乗した今村聖奈騎手（22）が初制覇を果たすという偉業を成し遂げました。レース後、表彰式にプレゼンターとして登場した倉科さんは、ゴージャスなドレス姿でしたが、まるで我が事のように大喜びしていて、終始満面笑みでしたね」（スポーツ紙記者）

倉科は、「おおー！」という大歓声が沸き起こる中、透け感のあるブラウンのシフォンドレス姿で登場。V字にざっくりと開いた胸元だけでなく、背中も腰の辺りまで開いたデザインで、美しいデコルテと雪のように白い美肌を惜しげもなく披露。もともと美スタイルで知られる倉科だが、大物俳優のここまで大胆なサービスショットに、観客からは歓声とともに大きな拍手が送られた。

表彰式では、今村騎手へのメダル授与のあと、緊張した面持ちで横に立つ彼女に、まるで友達のような雰囲気で気さくに話しかけるなど、優しい気遣いも見せていた。

表彰式終了後、馬場を後にする際には、柵越しに観客に向かって「馬券、当たりました？」などと自ら声をかけたりと、その表情は最後まで愛嬌たっぷりだった。その後、パドックで行われたトークショーでは、自ら購入したという馬券を見せながら、たくさん買ったけど的中することはできなかったと話し、

「すごく楽しかった。感動しました！ レースが始まってからの躍動感や歓声が一体となって、この場にいられて光栄だなと思いました」

などと興奮しきり。最後は、

「競馬を応援していきましょう！」

と大きな声で呼びかけた。５月30日には、自身のSNSを更新し、セレモニーに登場した４頭の白馬とともに撮影した動画などを公開。〈女神さま〉〈あまりの綺麗さに馬もびっくりしてますよ〉など、倉科の美貌を称賛するコメントで溢れていた。

大物俳優とは思えない倉科のサービス精神満載のショットの数々にファンはまだ酔いしれているに違いない。