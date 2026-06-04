2026年6月3日、北海道夕張市は職員2人の懲戒処分を公表しました。



＜消防本部＞市によりますと、消防署勤務の男性消防士（21）は2026年1月19日、当直勤務中に同僚のバッグの中にあった財布から現金13万円を盗みました。



盗まれた当日、被害にあった同僚が、財布の中に現金がないことに気付き上司に報告。



男性消防士は当初、消防内部での聴取で犯行を否認していましたが、1月23日に警察から任意同行を求められた際に盗んだことを認め、「借金があり金策のためにやった」などと説明したということです。





男性消防士はその後、窃盗の疑いで書類送検されましたが、不起訴となりました。市は「他人の財物を盗んだこと」「勤務中であったこと」「職場の聴取で虚偽報告したこと」などを理由に、男性消防士を懲戒免職処分としました。また、管理監督責任として上司である消防長、消防署長、警防課長を戒告処分としています。＜上下水道課＞上下水道課では、2023年度と2024年度の浄水場の除雪委託料（約49万円）が未払いだったことが、事業者からの申し出で発覚しました。委託料は2026年3月末に事業者へ支払われたということです。未払いとなった理由について、芝木誠二副市長は「担当者が事業者への支払いを忘れてしまったというのが大きな原因」と説明しています。市は事務の不適正処理として、担当者だった技術系主幹職の男性職員（52）を「10％の減給1か月」の懲戒処分としています。厚谷司市長は「市民の信頼を損ねる事案で深くお詫びを申し上げます。これから信頼回復と再発防止に向けて組織を挙げて取り組んでいく」と陳謝しました。2件の懲戒処分となる事案があったことを受け、市長と副市長を「10％の減給1か月」とする条例改正案を定例市議会に提案する予定です。