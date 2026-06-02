男子シングルスで4回戦まで進んだフランシス・ティアフォ

テニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。男子シングルスで4回戦まで進撃した米国の28歳だが、ある気の毒な光景が話題に。「なぜこんな無礼な振る舞いを？」と注目を浴びている。

米国のフランシス・ティアフォは、男子シングルスで進撃。4回戦ではマッテオ・アルナルディ（イタリア）と5時間26分に及ぶ大激闘の末、フルセット負けを喫した。

ショックも疲労も大きい敗戦だったが、全仏ではプレー以外にも気の毒なシーンがあった。

スポーツ専門局「EUROSPORT」ドイツ語圏の公式インスタグラムは、「Oh ノ――――― 気の毒なフランシス（ティアフォ）！」として動画を公開。そこには、ボールキッズにグータッチを無視されるティアフォがいた。

このシーンにはファンも反応。「ニュー・ジェネレーションだから」「なぜこんな無礼な振る舞いを？」「リスペクトがない」「自分なら喜んで5回（グータッチ）するよ。フランシス好きだ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）