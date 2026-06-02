三本木大輔、所属事務所の退社を発表「これからも、お芝居を全身全霊で楽しんで」 『ゴジュウジャー』ファイヤキャンドル役で人気
俳優の三本木大輔が6月1日、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを報告した。
【画像】三本木大輔が熱い直筆メッセージで所属事務所の退社を報告
三本木は「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへのお知らせです。2026年5月31日をもちまして、ATGファクトリー ／ style office を退所いたしました」と報告した。「これからも、お芝居を全身全霊で楽しんで、皆さまを素敵な物語につれていけるよう、精進してまいります。何卒よろしくお願いいたします」と結んでいる。
あわせて直筆のメッセージも掲載。「たくさんの素敵な出会いとご縁をいただきました。支えてくださった事務所の皆さま、関係者の皆さまには心より感謝しております」と伝える。「たくさんの方々に支えられて、僕は大好きなお芝居をずっと大好きなまま走り続けることができました。本当にありがとうございます。これからも、役者として変わらず活動を続けてまいります。もっと大きく、もっと誠実に。自分の世界をひろげながら、皆さまにたくさんの素敵な物語をお届けひきるよう、精進してまいりますので、引き続き応援していただけますと幸いです」と呼びかけていた。
三本木は舞台を中心に活動をスタート。近年は映像作品にも参加。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（2025）ではファイヤキャンドル役を熱く演じて人気を集めた。
【画像】三本木大輔が熱い直筆メッセージで所属事務所の退社を報告
三本木は「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへのお知らせです。2026年5月31日をもちまして、ATGファクトリー ／ style office を退所いたしました」と報告した。「これからも、お芝居を全身全霊で楽しんで、皆さまを素敵な物語につれていけるよう、精進してまいります。何卒よろしくお願いいたします」と結んでいる。
三本木は舞台を中心に活動をスタート。近年は映像作品にも参加。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（2025）ではファイヤキャンドル役を熱く演じて人気を集めた。