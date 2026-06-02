有名投資家のテスタ、ケタ違いの含み益！長期口座の保有株など紹介「どれだけ増えてるのかと思いきや」
専業投資家のテスタが、自身のXを更新し、長期保有目的の持ち株を紹介した。銘柄も明かしながら、現在の損益を伝えている。
【画像】気になる！ケタ違いの爆益出したテスタの保有株
定期的に持ち株などを紹介しているテスタだが、今回は「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その15」と、長期保有用の口座内にある持ち株を報告し、「含み益＋892,681,842」と説明。
「アメリカも日経も高値更新＆更新なのでどれだけ増えてるのかと思いきや任天堂、BTC、金が前回よりトータル-2439万円」と嘆きつつ、「他のは増えてて＋4896万で合計＋2457万円ですかね しかし井村君すごいな後発からSP500とオルカンだけでなく爆速で金も越えてる」と驚いた。
また、「あ、あと一つ永久保有銘柄増やしたのですけど任天堂の時まさかの煽りとか言ってた人いたので個別はしばらく経ってから書くことにします。と書いて思ったのだけどそもそも永久って言っても言ってくる人いたということは時期をずらしても一緒なのかもしれない」とつづった。
■テスタのスーパー長期ほったらかし口座の最新版
任天堂：69,003,000 →64,332,000
BTC：94,977,573 →89,003,370
Ｔｏｐｉｘ：114,463,800 →117,847,800
S＆P500：155,601,385 →162,996,244
オルカン：270,018,670→280,822,955
アメリカ株：646,937,991→664,722,973
金ETF：354,570,000→340,816,500
井村ファンド：362,540,000→372,140,000
【画像】気になる！ケタ違いの爆益出したテスタの保有株
定期的に持ち株などを紹介しているテスタだが、今回は「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その15」と、長期保有用の口座内にある持ち株を報告し、「含み益＋892,681,842」と説明。
「アメリカも日経も高値更新＆更新なのでどれだけ増えてるのかと思いきや任天堂、BTC、金が前回よりトータル-2439万円」と嘆きつつ、「他のは増えてて＋4896万で合計＋2457万円ですかね しかし井村君すごいな後発からSP500とオルカンだけでなく爆速で金も越えてる」と驚いた。
■テスタのスーパー長期ほったらかし口座の最新版
任天堂：69,003,000 →64,332,000
BTC：94,977,573 →89,003,370
Ｔｏｐｉｘ：114,463,800 →117,847,800
S＆P500：155,601,385 →162,996,244
オルカン：270,018,670→280,822,955
アメリカ株：646,937,991→664,722,973
金ETF：354,570,000→340,816,500
井村ファンド：362,540,000→372,140,000