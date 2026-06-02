『本当に同じ犬？？』思わずそう呟いてしまうほど、毛色が大変身したトイプードルさん。衝撃の投稿は話題を呼び、記事執筆時点で17万回再生を突破。「どんな毛色でも可愛い♡」「七変化！」「こんなに変わるんだ…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『黒い毛の子犬』を飼った結果→そのまま育つのかと思ったら…別犬のような『衝撃の変化』】

クリクリ＆ふわふわの黒色の子犬

Instagramアカウント「daichi_and_」の投稿者さんの愛犬は、トイプードルの「大地」くん。今回ご紹介するのは現在12歳の大地くんの、子犬期からの毛色の変化です。

大地くんを迎える際、ブリーダーさんから「将来かなり毛色が変化する可能性があります」と説明を受けていたという飼い主さん。トイプードルの毛色が成長とともに変化することは珍しくありませんが「かなり」という部分がちょっぴり気になります…。

子犬のころの大地くんは、黒色のクリクリ＆ふわふわの毛色が印象的な子犬でした。飼い主さんもどう育つかな…そう思っていたといいます。

成長とともに少しずつ変化が…

成長とともに、白っぽい毛が見られるようになった大地くん。足や尻尾の裏側にほんのり出現した違う色の毛がとってもチャーミング。生後数か月～1歳にかけて大人の毛へと生え変わりますが、大地くんもその兆しが見られるように…！

月日が進むにつれ、色の変化が顕著に分かるようになったそう。耳と尻尾、顔周りに黒い毛は残っていますが、体はベージュがかったエレガントな色に。段々と被毛の色が変化していく大地くん、ここからさらに変貌を遂げるのでしょうが…。

同じ犬とは思えない…！衝撃のお姿に

大地くんが生後7か月頃になると、もはや最初の面影はいっさいありません…！体全体が白っぽいベージュになりお耳は黒いまま、まるで「スヌーピー」さながらの大地くんが爆誕したそう。

少しずつ変わっていったのでしょうが、子犬のころから比べるとその違いは歴然。わずか7か月程度でここまで変わると、とてもじゃありませんが同じ犬だとは思えませんね。

『ここまで大きく変化するとは思っていなかった』そう綴る飼い主さんですが、どんな姿でも可愛い愛犬に違いはありません。たっぷりの愛を注がれながら、大地くんは今日ものびのびと暮らしていることでしょう♡

この投稿に驚いた人は多いようで「なんて可愛いんでしょう」「これは想像つかないですね」「昔も今もステキ！」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「daichi_and_」には、大地くんのキュートな姿が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「daichi_and_」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております