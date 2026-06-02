ミリー・ボビー・ブラウン主演『エノーラ・ホームズの事件簿3』7・１配信決定 花嫁姿で兄救出へ奔走
動画配信サービス「Netflix」のオリジナル映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』が7月1日より世界独占配信されることが決定し、日本版ティーザー予告とティーザービジュアルが解禁された。
【動画】Netflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』予告編
本作は、大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でイレブン役を演じたミリー・ボビー・ブラウンが主演・製作を務める人気ミステリーアドベンチャーの第3弾。名探偵シャーロック・ホームズの妹・エノーラが、持ち前の頭脳と行動力で難事件に挑む姿を描く。
シリーズ最新作の舞台は、地中海に浮かぶ島・マルタ。過去の難事件を一緒に解決してきたテュークスベリーと付き合い始めたエノーラ。平穏で甘い日々をマルタで過ごし、ついにはプロポーズを受けたエノーラだったが、幸せの絶頂で思わぬ事件に巻き込まれる。なんと兄であり名探偵のシャーロック・ホームズが何者かに誘拐されてしまったのだ。
解禁されたティーザー予告では、結婚式へ向かう途中で事件を知ったエノーラが、純白のウェディングドレス姿のままシャーロックの行方を追う姿が描かれる。燃え盛る建物から決死のジャンプを試みたり、屈強な男を華麗な回し蹴りでノックアウトしたりと、シリーズ屈指のアクションも満載。母親から教わった武術と兄譲りの推理力を武器に、エノーラは過去最大の難事件へ挑んでいく。
本シリーズの魅力は、エノーラが時折カメラ目線で視聴者に語りかけながら推理を進める独特の演出。まるで謎解きイベントに参加しているような没入感で人気を集めてきた。
あわせて公開されたティーザービジュアルには、ウェディングドレス姿で銃を構えるエノーラの姿が収められている。人生最大の幸せを取るか、家族の窮地を救うのか、究極の二択を迫られたエノーラが事件に立ち向かう覚悟を決めた瞬間を捉えた印象的なビジュアルとなっている。
兄シャーロック役には『ジャスティス・リーグ』や『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』で知られるヘンリー・カヴィル、母親ユードリア役にはヘレナ・ボナム＝カーターが続投する。
果たしてエノーラは結婚式までに兄を救い出すことができるのか。スリルとロマンスが交錯する新たな冒険に期待が高まる。
【動画】Netflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』予告編
本作は、大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でイレブン役を演じたミリー・ボビー・ブラウンが主演・製作を務める人気ミステリーアドベンチャーの第3弾。名探偵シャーロック・ホームズの妹・エノーラが、持ち前の頭脳と行動力で難事件に挑む姿を描く。
解禁されたティーザー予告では、結婚式へ向かう途中で事件を知ったエノーラが、純白のウェディングドレス姿のままシャーロックの行方を追う姿が描かれる。燃え盛る建物から決死のジャンプを試みたり、屈強な男を華麗な回し蹴りでノックアウトしたりと、シリーズ屈指のアクションも満載。母親から教わった武術と兄譲りの推理力を武器に、エノーラは過去最大の難事件へ挑んでいく。
本シリーズの魅力は、エノーラが時折カメラ目線で視聴者に語りかけながら推理を進める独特の演出。まるで謎解きイベントに参加しているような没入感で人気を集めてきた。
あわせて公開されたティーザービジュアルには、ウェディングドレス姿で銃を構えるエノーラの姿が収められている。人生最大の幸せを取るか、家族の窮地を救うのか、究極の二択を迫られたエノーラが事件に立ち向かう覚悟を決めた瞬間を捉えた印象的なビジュアルとなっている。
兄シャーロック役には『ジャスティス・リーグ』や『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』で知られるヘンリー・カヴィル、母親ユードリア役にはヘレナ・ボナム＝カーターが続投する。
果たしてエノーラは結婚式までに兄を救い出すことができるのか。スリルとロマンスが交錯する新たな冒険に期待が高まる。