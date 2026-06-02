「月曜に出勤すると印鑑やマウスが消えてた」数カ月後に戻る不気味な職場…犯人は“お局様一同”だった

職場で発生する備品や私物の紛失トラブル。単なる置き忘れかと思いきや、実は嫌がらせだった⁉――。投稿を寄せた50代女性（福祉・介護）は、「職場で起きた窃盗事件」というテーマに対し、職場での陰湿なエピソードを明かしてくれた。

「私物の印鑑、マウス・マウスパッドが月曜日に出勤すると無い。探してもないことがありました」

業務に使う私物が忽然と姿を消す。これは気味が悪い。（文：金森マリ乃）

上司に相談するも「誰でもあり得ること」と軽くあしらわれ……

女性は上司に相談したが、その対応は不誠実極まりないものだった。

「上司に『相談しても探して！』のみ。2カ月前後で何故か、落とし物で発見されることがありました。上司からは、誰でもあり得ることと説明をうけました」

不可解なことに、紛失した私物は数か月後に「落とし物」として不自然な形で出てきた。女性は割り切れない思いを抱えながらも、業務をこなすしかなかった。

この不気味な状況は、女性が部署を異動する直前まで続いた。

「4月の移動でも印鑑とマウスが無くなった状況で移動しました。5月に旧職場よりお届けされました」

異動先までわざわざ届けられた私物。そしてここでようやく、一連の不可解な「窃盗事件」の真相が発覚する。

「どうやら、お局様一同に嫌われて隠されていたことがわかりました。『こどもか！』」

どういう経緯で分かったのかは不明だが、犯人は職場の「お局様一同」だったという。気に食わないターゲットの私物をこっそり隠して困らせるという、小学生レベルの行為をやっていたようだ。これには呆れるしかないだろう。

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