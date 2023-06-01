次回の「大悟の芸人領収書」は6月8日24時09分放送！
芸人に憧れ直してもらおうSP
 

【芸人ゲスト】

森三中・黒沢かずこニューヨーク・屋敷裕政宮下草薙・草薙航基ダンビラムーチョ・大原優一今井らいぱち