歌手・GACKT（52）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。総務省が5月29日に公表した、国勢調査の速報値で、あらためて出生数の減少で示されたことについての自身の思いをつづった。

速報値で、2025年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、20年の前回調査から約309万7000人（2・5％）減った。1920年の統計開始以来、減少数、減少率とも過去最大。都道府県別に見ると、増加は東京と沖縄の2都県だけで、45道府県が減少。総人口の30・1％を東京と埼玉、千葉、神奈川の4都県が占めた。3割を超えたのは初めてで、一極集中がさらに進んだ。

総人口が減少に転じた2015年調査以降、マイナスは3回連続。前回調査は約94万9000人減だった。総務省は少子高齢化が進み、死亡数が出生数を上回る「自然減」の拡大が要因と分析。出生数の減少傾向は今後も続くとみられ、地域社会や経済の維持に向けた対策が求められてくる。

GACKTは「長くなるから、これからの日本を憂う人だけ読んでくれ。今回の人口減少のニュースを見ていて思う」と切り出し、予想以上に出生数が減少しているデータを示し「2040年代に起きるはずだった未来が、すでに始まっている」とつづった。

そして、韓国、台湾の現状を例に出し「日本だけが違うと言い切れる根拠は、どこにあるんだろう」と言い、「少子化対策という言葉に違和感がある。実際に行われている政策の多くは、子育て世帯の負担を軽くするもの。もちろんこれは必要だ。だが、それが人口増加に直結する話とは別」などと持論を展開した。

「ボクには根本的問題がそこではなく見える。【この国が若者にとって、未来を賭けたいと思える国かどうか？】結局、問われているのはそこじゃないのか？」とし、「これから来る未来に不安が募っているから、結婚、出産、子育てなどできない。リスクを背負って生活することより、一人の方がいいと思う人たちが増えたんじゃないか？つまり、誰かと一緒になり家族を増やすことが、リスクと感じざるを得ない時代になった」と自身の考えを記した。

そのうえで「これ、どうやったら解決するんだろ？色々考えてみたが明確な結論がまだ見出せない。こんなに答えが出せないことって、あるんだな…。オマエはどう思う？」と問い掛けた。