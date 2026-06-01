【やぎ座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：戦車（The Chariot）／逆位置】
「戦車」の逆位置は、計画を立ててから動くことの大切さを表します。
今月は、今後やりたいことについてじっくり考え、準備したり整えたりするのに適した期間です。
ただし、準備や勉強に力を入れ過ぎて出費が増え過ぎないよう、自己投資は「ほどほど」を意識するとよいでしょう。
【ラッキーカラー：パープル】
紫は、思考を整理しながら計画性を高めてくれる色。焦らずに方向性を定め、無理のない準備を進めるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
【今月のカード：戦車（The Chariot）／逆位置】
「戦車」の逆位置は、計画を立ててから動くことの大切さを表します。
今月は、今後やりたいことについてじっくり考え、準備したり整えたりするのに適した期間です。
【ラッキーカラー：パープル】
紫は、思考を整理しながら計画性を高めてくれる色。焦らずに方向性を定め、無理のない準備を進めるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)