【さそり座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／正位置】
「女教皇」の正位置は、冷静に物事を判断できる状態を表します。
今月は、他の人が気が付かないようなことにも目が向きやすく、直感がさえるでしょう。
ただし、淡々とし過ぎると人から冷たく見えてしまうので、柔らかい物腰を意識するとよいでしょう。
【ラッキーカラー：ピンク】
ピンクは、直感や繊細な感受性に優しさを加えてくれる色。鋭い気付きを、やわらかく伝えやすい形に整えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／正位置】
「女教皇」の正位置は、冷静に物事を判断できる状態を表します。
今月は、他の人が気が付かないようなことにも目が向きやすく、直感がさえるでしょう。
【ラッキーカラー：ピンク】
ピンクは、直感や繊細な感受性に優しさを加えてくれる色。鋭い気付きを、やわらかく伝えやすい形に整えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)