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YouTubeチャンネル「イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホン」が、「【5種比較】3万円以下で買えるオススメ有線イヤホン！人気機種5選を徹底比較！」を公開した。動画では、3万円の予算で手に入るおすすめの有線イヤホン5機種をピックアップし、音質の傾向や外観などを多角的に比較している。



専門店スタッフのゆーでぃは、有線イヤホンは1万円でも十分としつつも、3万円まで予算を上げることで「ここまで変わるか！？」と驚くほど音楽体験が向上すると語る。動画では、人気機種それぞれの得意分野や独自のデザインを詳しく解説している。



音質について、解像度を重視するなら「Maestraudio STAGEAR」や「LETSHUOER S12 Ultra」を推奨。「S12 Ultra」は「音楽の細かさやイノセントな感じを体感したい方」に向いていると評価した。ボーカル重視なら「水月雨 (MOONDROP) Kadenz」を挙げ、「女性ボーカルの綺麗さ」が際立っていると語る。また、迫力を求めるなら「Agasound Sublimation Burnout」を選出し、「バシッ！と音が出てくれるところが気持ちいい」と熱弁。迷った際の定番としては「Hi-Unit Hi-Unit 006-pnk (有線ピヤホン6)」を紹介し、ポップス全般を聴く楽しさに特化していると評価した。



さらに、外観や付属品の比較も実施。「Kadenz」はノズルのフィルターを交換して音をアナログに調整できる珍しい仕様である点や、「S12 Ultra」のプラグを交換して多様な接続環境に対応できる利便性にも触れている。



最後に、各機種を「迫力と繊細さ」「演出と分析」の2軸でマッピングした分布図を用いて総括。スペックだけで判断するのではなく、「自分の使いたい意図に合った傾向のイヤホンを買った方が満足度は高い」とアドバイスし、後悔しないイヤホン選びのヒントを提供して締めくくった。