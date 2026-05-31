車を運転していると、狭い道でのすれ違いや車線変更などで道を譲ってもらった際に、お礼として軽くクラクションを鳴らす光景をよく目にします。

いわゆる「サンキュークラクション」と呼ばれるこの行為は、周囲からの配慮に対する感謝の気持ちを伝える便利な手段として使われる場合も多いとされています。

しかし、実はサンキュークラクションはれっきとした道路交通法違反になります。いったいどういうことなのでしょうか。

サンキュークラクションは道路交通法第54条違反！

道を譲ってもらった際にお礼として鳴らす「サンキュークラクション」は、日常的に運転をする人にとって馴染み深い光景といえます。

しかし、実はこの何気ない行為は、れっきとした交通違反に該当します。

日本の道路交通法第54条では、自動車の警笛（クラクション）は「警笛鳴らせ」の道路標識がある山間部などの見通しの悪いカーブを通行する際や、見通しの悪い交差点などを通過する際の使用が義務付けられています。

また、自車や他車の危険を防止するため、やむを得ない場合にも鳴らすことが例外的に認められています。

たとえば、前の車が急にバックしてきた場合や、歩行者が死角から飛び出してきそうな危険な場面などがこれに該当します。

しかし、クラクションは、緊急事態を周囲に知らせるための重要な安全装置として装備されているため、それ以外の個人的な目的でむやみにクラクションを鳴らすことは、法律で明確に禁止されています。

つまり、挨拶やお礼を目的としたサンキュークラクションは警音器使用制限違反と見なされ、反則金3000円が科せられるおそれがあるというわけです。

SNSではサンキュークラクションに苦言も多い

感謝を伝えるための善意の行為であるにもかかわらず、SNS上ではサンキュークラクションに対して苦言を呈する声も少なくありません。

実際、SNSでは「大型車に道をゆずったら爆音でクラクション鳴らされた…サンキュークラクションなんだろうけど、ビビるからやめてほしいわ」という声が挙がっていました。

また、「とにかくクラクションが怖いワイ、恐らくサンキュークラクションだったトラックのクラクションにもビビり倒す」「サンキュークラクションは心臓止まるからやめてほしい」と、音そのものに恐怖を感じる人の意見も見受けられます。

なかには、「家の近くにサンキュークラクション鳴らしてる車いたけど、違反だし住宅街だからうるさくて迷惑」といった、近隣住民からの騒音被害に対する不満もみられます。

車のクラクションは本来、緊急の危険を知らせるために周囲の注意を強く引きつける大きな音が出るように設計されています。

とくに静かな夜間や早朝の時間帯では、クラクションの音が遠くまで響き渡りやすいため、深刻な近隣トラブルに発展しかねません。

また、たとえ鳴らした本人には「プッ」という軽い挨拶のつもりであっても、受け取る側や周囲の人々には大きなストレスを与えてしまうことがあります。

突然の大きな音に驚いて急ブレーキを踏んでしまったり、慌ててハンドル操作を誤ったりする二次的な危険も潜んでいる点に注意が必要です。

まとめ

サンキュークラクションはドライバーのマナーとして定着しているものの、人によってはあおりや威嚇と捉えかねません。

お礼をするなら、すれ違いざまに手を挙げるか、合流時にハザードランプを短く点滅させるのが安全で正しい方法といえます。

また、夜間など手が相手から見えにくい時間帯には、軽く会釈をするだけでも十分に感謝の意を伝えられます。

誰もが気持ちよく道路を利用できるように、自分の感謝を伝える行動が周りにどのような影響を与えるのかを改めて考え、思いやりのある安全運転を心がけましょう。