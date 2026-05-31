◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、北中米Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表に１―０で勝利した。０―０の後半４２分に途中出場のＦＷ小川航基が先制ゴールを決め、完封勝利した。

ＭＦ中村敬斗（Ｓランス）はシュートを連発したが、不発に終わった。左ウィングバックで先発出場。前半８分にゴール前左でＭＦ久保建英のパスから右足を振ったが、右へ外れた。２分後に右足シュートはＤＦに阻まれ、３８分に久保の右クロスから放ったヘディングシュートはＧＫに防がれた。

中村は「前半何度かチャンスはあったし、崩せたシーンもあって良かったかなと思う。後半にシャドーになってから後手を踏むところがあったので、チャンスもあったけど決めきれなかった。もうちょっと見えてたらよかったかなと思う」と振り返った。

後半は左シャドーに移り、２８分までプレーした。「今日みたいにちょっと引かれた相手だと難しかった。もうちょっと連動して、シャドーのポジショニングや味方を使って抜けるとか、細かい戦術的な部分を詰めていけたらいかなと思う」と本大会を見据えた。

左サイドやシャドーの主力を担ってきたＭＦ三笘薫、南野拓実が負傷で選外という異例の状況にも「自分のやることは変わらない」と中村。昨年１１月のボリビア戦以来となる代表通算１１点目はならなかったが、初出場のＷ杯へギアを上げていく。