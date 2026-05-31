岩井姉妹が首位に4打差2位で最終日ヘ 渋野日向子はバーディ締めも予選落ち 日本勢は5人が予選通過
＜ショップライトLPGA 2日目◇30日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞海外メジャー「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第2ラウンドが終了した。トータル8アンダー・単独首位にス・ビンジュ（韓国）が立った。
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日本勢は8人が出場。8位で迎えた岩井千怜が1イーグル・4バーディ・3ボギーの「68」、31位から出た岩井明愛が6バーディ・3ボギーの「68」をマークし、ともにトータル4アンダーで首位に4打差の2位タイで最終ラウンドに進んだ。同順位にはイ・ソミ（韓国）、セリーヌ・ビュティエ（フランス）、レティシア・ベック（イスラエル）も並ぶ。吉田優利がトータルイーブンパー・28位タイ、西村優菜と原莉莉花がトータル3オーバー・61位タイ。日本勢5人が予選通過を果たした。櫻井心那と馬場咲希がトータル4オーバー・76位タイ、渋野日向子がトータル8オーバー・116位タイで決勝ラウンドに進むことができなかった。渋野はこの日、前半9番でイーグル、最終18番をバーディ締めとしたが、7つのボギーを喫し連日の「75」と悔しいラウンドとなった。賞金総額は200万ドル（約3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500pt。さらに、優勝者には次戦の海外女子メジャー「全米女子オープン」の出場権も与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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