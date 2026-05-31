K18・Pt850・K10の3素材、6種同時発売！ ケイウノ「2026年夏 新作ブレスレットコレクション」

記事ポイント ケイウノが夏の新作ブレスレット6種類を2026年6月19日（金）に発売K18・プラチナ850・K10の3素材でステーション、グリッド、シアー、バイカラーの4デザインを展開留め具へのイニシャル・記念日などの刻印が無料で対応 ケイウノが夏の新作ブレスレット6種類を2026年6月19日（金）に発売K18・プラチナ850・K10の3素材でステーション、グリッド、シアー、バイカラーの4デザインを展開留め具へのイニシャル・記念日などの刻印が無料で対応

オーダーメイドジュエリーブランド「ケイウノ」が、夏の新作ブレスレット6種類を2026年6月19日（金）に発売します。

ステーション、グリッド、シアー、バイカラーの4デザインをK18イエローゴールド・プラチナ850・K10イエローゴールドの3素材で展開し、全国のケイウノ直営店および公式ブランドサイトで購入できます。

ケイウノ「2026年夏 新作ブレスレットコレクション」





発売日：2026年6月19日（金）ラインナップ：全6種類（ステーション2種・グリッド2種・シアー1種・バイカラー1種）販売場所：ケイウノ直営店・公式ブランドサイト価格帯：24,750円〜82,500円（税込）

ケイウノの2026年夏の新作コレクションとして、ブレスレット6種類が一斉に発売されます。

素材にはK18イエローゴールド・プラチナ850・K10イエローゴールドを採用し、メレダイヤモンド付きのアイテムも含まれます。

カジュアルからエレガントなスタイルまで幅広いシーンに対応するデザインが揃っています。

価格帯は24,750円（税込）から82,500円（税込）で、素材・デザインのバリエーションが豊富に揃っています。

ケイウノならではのポイントとして、留め具部分へのイニシャルや記念日などの刻印が全種類で無料対応しています。

ステーションブレスレット

ステーションシリーズは、チェーンの上にダイヤモンドを規則的に配置したデザインで、K10イエローゴールドとプラチナ850の2素材で展開されます。

どちらもメレダイヤモンド0.03ctが添えられ、繊細なきらめきを手元に届けます。

『ステーション / ブレスレット』K10イエローゴールド

素材：K10イエローゴールド、メレダイヤモンド0.03ct価格：58,300円（税込）

丸く縁取るようにセットされたダイヤモンドが、細いチェーンの上で小さな粒のように等間隔に並ぶデザインです。

K10イエローゴールドのやわらかな黄みと、コロンとしたダイヤモンドのフォルムが組み合わさり、繊細な中にもさりげない愛らしさを持つ一本に仕上がっています。

甘すぎないフェミニンな印象で、日常使いからドレスアップまで対応します。

『ステーション / ブレスレット』プラチナ850





素材：プラチナ850、メレダイヤモンド0.03ct価格：68,200円（税込）

プラチナ850の落ち着いた白い輝きの中に、メレダイヤモンドがさりげなくきらめくブレスレットです。

プラチナの色味が透明感を引き立て、凛とした印象を手元に添えます。

変色しにくいプラチナ850は強度と美しさを兼ね備え、長く愛用できる素材です。

グリッドブレスレット

グリッドシリーズは、連なる金属の粒のパーツひとつひとつに繊細な彫り細工を施したデザインです。

手元の動きに合わせて多方向にきらめき、華奢な見た目ながら存在感のある輝きを放ちます。

K18イエローゴールドとプラチナ850の2種類が揃います。

『グリッド / ブレスレット』K18イエローゴールド





素材：K18イエローゴールド価格：82,500円（税込）

K18イエローゴールドの粒パーツひとつひとつに光を細かく反射する彫り細工が施されており、ゴールドそのものが放つ細やかなきらめきが特徴です。

ダイヤモンドとは異なる金属固有の輝きが手元で楽しめます。

K18素材ならではの豊かな色味と質感が、長く手元に寄り添う一本を実現しています。

『グリッド / ブレスレット』プラチナ850





素材：プラチナ850価格：56,100円（税込）

プラチナ850の粒パーツに繊細な彫り細工が施され、クールな白い光沢が多方向に広がります。

K18イエローゴールドとは対照的な、冷えた透明感のある輝きが特徴です。

プラチナ850は変色しにくく、凛とした美しさを長く保つ素材です。

シアー・バイカラーブレスレット

シアーとバイカラーは、それぞれ異なるアプローチで手元に個性を添えるデザインです。

シアーは肌に溶け込むような軽さを、バイカラーはイエローゴールドとプラチナの2色の組み合わせで一本でレイヤード感を表現しています。

『シアー / ブレスレット』K10イエローゴールド





素材：K10イエローゴールド価格：24,750円（税込）

小さな丸い金属の粒をリズミカルに配置した繊細なチェーンブレスレットで、肌になじむような軽さが際立ちます。

主張しすぎないデザインで、肌そのものがきらめくような印象を生み出します。

6種類の中で最も手が届きやすい24,750円（税込）という価格設定で、日常的なアクセサリーとして取り入れやすい一本です。

『バイカラー / ブレスレット』K10イエローゴールド×プラチナ850





素材：K10イエローゴールド、プラチナ850価格：55,000円（税込）

K10イエローゴールドとプラチナ850の2色のチェーンが重なって見える構造で、一本でレイヤードコーデのような表情を演出します。

ゴールド系・シルバー系どちらのジュエリーとも合わせやすく、コーディネートの幅が広がるデザインです。

留め具への無料刻印サービス





全6種類の留め具部分に、イニシャルや記念日などを無料で刻印できます。

正面からは見えにくい留め具の裏側という位置に刻まれるため、身に着ける人だけが気付ける仕様です。

対応文字はアルファベット大文字・数字・「&」「to」「♡」「∞」で、「♡」「∞」「to」はそれぞれ2文字分としてカウントされます。

刻印可能な文字数はデザインによって異なり、ステーション・シアー・バイカラーは最大4文字、グリッドは最大3文字に対応しています。

ペーパークリップチェーンにシルバータグで「2026」と刻んだもの、ゴールドタグに「M&A」と入れたもの、ハートリンクチェーンのオーバルタグに「M」を刻んだものなど、用途に合わせた多様なカスタマイズが可能です。

6月19日発売のこのコレクションは、K18からK10まで3素材・4デザインをカバーし、24,750円から82,500円（税込）の幅広い価格帯で展開されます。

無料刻印サービスを組み合わせることで、シンプルなブレスレットにイニシャルや記念日を刻んだ自分だけの一本に仕上がります。

ケイウノ「2026年夏 新作ブレスレットコレクション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 刻印サービスに追加料金はかかりますか？

A. 刻印サービスは無料で対応しています。

ステーション・シアー・バイカラーは最大4文字、グリッドは最大3文字まで刻印でき、アルファベット大文字・数字・「&」「to」「♡」「∞」が対応文字として設定されています。

なお、「♡」「∞」「to」はそれぞれ2文字分としてカウントされます。

Q. 購入できる場所と発売日はいつですか？

A. ケイウノ直営店全店と公式ブランドサイトで2026年6月19日（金）より購入できます。

取り扱い店舗の詳細は公式ブランドサイトに掲載されています。

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