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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「個性派の2人にインタビュー」と題した動画を公開した。街頭インタビューに応じた20代のカップルが、独特すぎる馴れ初めやモデルとしての苦労、そして現在の赤裸々な貯蓄事情までを明かした。



声をかけられたのは、24歳のファッションモデルの女性と、コールセンターでフリーターとして働く27歳の男性。2人の出会いはマッチングアプリで、男性からの猛アプローチで交際に発展したという。そのきっかけについて男性は、「『リンゴを手で割れる女性が一番素敵です』というメッセージが来た」と意外なエピソードを披露。驚くインタビュアーに対し、女性は「私がリンゴを片手で割れるんです」と平然と答え、笑いを誘った。男性はまだその様子を見たことがないというが、女性は「2人でいる時はガッて割って食べる」と楽しげに語り、2人の和やかな空気感を窺わせた。



続いて話題は、女性の給与事情へ。現在の月収は「20万円前半」だといい、ファッションショーなどの仕事で活躍している。仕事で最もハードな面を問われると、「体型管理や食事制限」と即答し、「飲んだあとにラーメンとかができない」とモデルならではの苦労を滲ませた。また、大のバイク好きである彼女は現在バイク屋でも働いており、将来はモデル業一本で生計を立てるという「1つの目標」に向かって進んでいることを語った。



「将来の夢」という質問に対しては、男性が「縁側とかに座って穏やかに暮らしたい」と語る一方、女性は「おばあちゃんになってハーレーダビッドソンに乗りたい」とスケールの大きな目標を掲げ、対照的な価値観を見せた。さらに、貯金額を問われると、女性は最近バイクを購入したため「ゼロっす」と笑顔で即答。明るく飾らない彼女のキャラクターと、それを優しく見守る彼氏の姿が印象的な、素敵な関係性が垣間見えるインタビューとなっている。