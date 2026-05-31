突然だった“正捕手”のトレードは「もちろんびっくりした」 首脳陣が証言した21歳の逸材が中心となる“競争”の現在地「1年前ならもっと苦しんでいた」【DeNA】
正捕手として日本を代表する技術力を持っていた山本（右）。そんな先輩の背中を必死に追っていた松尾（左）にとって、今回のトレードは小さくない衝撃だった(C)産経新聞社
目の色が変わった高卒4年目の逸材捕手
その一報は、あまりにも突然だった。
5月12日、山本祐大がソフトバンクにトレードされた。打線のクリーンアップも任せられる打力の持ち主であり、守備面でも投手陣の信頼を勝ち得ていた扇の要の移籍は、ベイスターズ内でも動揺は隠せなかった。しかし、ペナントレースは止まらない。もちろん現場が立ち止まるわけにはいかなかった。
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「突然だったので、もちろんびっくりしましたよ。でも、去る形になったところはもう変えられないので、いる選手、いける選手で試合になるように、選手に頑張ってもらうしかないと思います。今いる戦力で何が最適解かっていうのをしっかりと考えながらやっています」
チームの作戦面を司るベンチコーチの逈岡賢二郎は冷静に、かつ強い覚悟を滲ませた。
主戦級の捕手が去った。ただ、急転直下の移籍劇は、高卒4年目の松尾汐恩にとってはターニングポイントとなった。巡ってきた“主戦”としての重責によって21歳の姿勢にも変化が見られた。
「祐大がトレードで球団を去る形になったんですけど、その日から目の色を変えて試合に入ってくれている。野球への入り方、試合の入り方が、やっぱり主戦で出るようになってから、より集中力を感じることが多々あります。人一倍悔しがったりしていますしね」
逈岡の言葉からも、チーム内で松尾に対する期待は明らか。それに比例して、プレッシャーも高まるケースでもある。
「今は気苦労もあるでしょうし、精神的な疲れもあると思うんですけど、そういうとこは一切見せず、言い訳にもせず、本人は一生懸命頑張ってるところです。汐恩の中で大きなターニングポイントだと感じてます」
重圧も力に変える時と信じ、ゲームに挑んでいる。かねてからのストロングポイントであった打撃への期待も現在は控えめで、打順も8番に据えられている。「バッティング第一というよりは、やっぱりマスクをかぶることに集中してほしい」という首脳陣の明確な意図がある。
まずは守りから――。チームの方針に応えるように、松尾はグラウンド上での所作やアクションを意識的に大きくし、投手陣を引っ張ろうという必死さが見える。
「細かいところかもしれないですけど、そのワンプレーで点入るのか、入らないのか、長打になるのか、シングルで抑えられるのかっていうところも変わってくると思う。配球は試合前のプランと、試合中に体感して変えるものがあるのですが、ピッチャーを引っ張る部分はいつでもできること。いま一生懸命取り組んでいることを、どんな試合でも意識して、力を発揮してほしいなと思います」
スタメンマスクを被る機会が増え、重圧も増す松尾（右）。そんな逸材にとって戸柱（左）の経験値は、貴重なものとなっている(C)産経新聞社
11年目のベテランが見せる「不変の姿勢」
「これが1年前であれば、チームはもっと苦しんでいたかもしれない」
そう振り返る逈岡は、「いい球を持っているのにキャッチャーのサインひとつで良くも悪くもなってしまうピッチャーと組んだ経験も活きていますよね」と、昨季に大物助っ人トレバー・バウアーと組んだ経験などから「引き出し」を増やしてきた積み重ねが、今の糧となっていると言い切る。
「今年はファームから上がってきた経験のないピッチャーも上手くリードしていかないといけません。1本立ちするためには相当な覚悟が必要」
特大のポテンシャルを完全開花させるためには、まだ足りない。ここからチーム一丸となって戦っていく中で、正捕手の座を完全に手に入れる道は、やはり生半可ではない。
無論、松尾がどれだけ目の色を変えて取り組もうと、正捕手が抜けた穴を、たった一人の若者に背負わせる訳にはいかない。そこで存在感を示しているのが、プロ生活11年目のベテランである戸柱恭孝だ。
出場機会が決して多くはない。それでも戸柱の“準備”は一日たりとも途切れることはない。
「試合をただ見てるだけじゃないですね。試合に出てない時、自分だったらこういうリードする、今これ合ってないですよねとか、今スライダーに合ってないですよねとか、これは怖いですよねっていう話を、周りと頻繁にしています。僕ともする時もあります。やっぱり出てない時こそ、自分なりのプランニングを、正解を見つけ出す作業は1日も欠かさずにやってくれてます」
いかなる時も怠らない“日々の準備”があるからこそ、数ある引き出しから最適解を取り出してピッチャーをリードできる。
当然ながら戸柱自身にも「試合に出たい」という強い本音はある。それでも、自らが出場していない時間すらも、松尾や降板した投手たちとの野球談議に捧げ、チームのために還元している。
「モチベーションの保ち方も難しいと思うんですけども、自分が出てもできるっていうその強い気持ちが彼を奮い立たせてるっていうのはあると思います。自分が持っているもの、汐恩や、降板したピッチャーに野球の話をしてくれる。必ずそれは若手に響いてると思いますので、そこはチームとして欠かすことはできない存在だと思います。非常に助かってるところです」
戸柱自身の経験を惜しみなくチームに伝える戸柱の姿勢は、後輩が入団してきた頃から不変。コーチも思わず唸る何気ない心遣いは、若手がひしめくチームを落ち着かせる役目も果たしている。
研ぎ澄まされた感性と、泥臭くも妥協のない準備の姿勢――。自主トレも共にする関係も相乗効果の相まって、1本立ちを目指す松尾への伝播のスピードも加速しているようにも見える。
「戸柱は守備だけじゃなく打席でも感性が生きる時があるんです。相手の配球を読んでブランニングして、こうしたらこう、こうしたらこうって細かく考えられる選手なんです。そういったところは間違いなく汐恩に伝わって、活きてくると信じてますよ」
返す返すも、山本のトレードによって起きた激震は凄まじかった。だが、それをキッカケに若者は覚悟を決め、ベテランはその引き出しの多様さでチームを支えようと奔走している。誰が抜けようと、横浜のホームは、強固な結束で守り抜く。
[取材・文／萩原孝弘]