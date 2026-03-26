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足立花火大会の配達は稼げる？大渋滞と交通規制で陥る罠と回避策を配達員が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「【没動画】花火大会の中やったら、一件もピックできず完敗しました。《Uber Eats・ロケットナウ配達員》#足立花火大会」を公開しました。動画では、足立の花火大会当日にフードデリバリーの稼働に挑戦したものの、交通規制や大渋滞に巻き込まれ、過酷な現実を目の当たりにする様子が収められています。



動画冒頭、配達員として活動するせーけんさんは、花火大会の影響で単価が上がることを期待し、あえて会場付近で稼働を開始します。打ち上がる花火を眺めながら配達を続ける中、デリバリーアプリ「Uber Eats」と「ロケットナウ」には4桁の高単価案件が次々と舞い込み、「4桁案件が爆鳴り状態」と期待を膨らませます。



しかし、いざ目的の店舗へ向かおうとすると、会場周辺は大規模な交通規制が敷かれており、警察官によって進行を止められてしまいます。迂回ルートを探すものの、どこもかしこも大渋滞で道は全く進みません。さらに、人混みの影響かアプリがフリーズしてしまうトラブルまで発生。「人が多すぎて電波がおかしくなっちゃったのかな」と焦る中、やむを得ずサポートに電話をして配達をキャンセルする事態に陥りました。



その後、渋滞を避けて南千住方面へ移動するものの、アプリに通知される注文は規制エリア内の店舗ばかり。道路には駐車車両が溢れかえり、まったく身動きが取れない状況に「ここは無理でした」と判断します。最終的には規制の影響がない駅前のファストフード店などで、近距離の無難な配達をこなすことになりました。



高単価に惹かれて花火大会周辺での稼働に挑んだものの、結果的には大幅なタイムロスとなり、「花火大会の近くでやるのはいいかな」と結論付けたせーけんさん。大規模イベント時のデリバリー稼働の難しさがリアルに伝わる内容は、同業者にとって大いに参考になるはずです。