この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「【没動画】花火大会の中やったら、一件もピックできず完敗しました。《Uber Eats・ロケットナウ配達員》#足立花火大会」を公開しました。動画では、足立の花火大会当日にフードデリバリーの稼働に挑戦したものの、交通規制や大渋滞に巻き込まれ、過酷な現実を目の当たりにする様子が収められています。

動画冒頭、配達員として活動するせーけんさんは、花火大会の影響で単価が上がることを期待し、あえて会場付近で稼働を開始します。打ち上がる花火を眺めながら配達を続ける中、デリバリーアプリ「Uber Eats」と「ロケットナウ」には4桁の高単価案件が次々と舞い込み、「4桁案件が爆鳴り状態」と期待を膨らませます。

しかし、いざ目的の店舗へ向かおうとすると、会場周辺は大規模な交通規制が敷かれており、警察官によって進行を止められてしまいます。迂回ルートを探すものの、どこもかしこも大渋滞で道は全く進みません。さらに、人混みの影響かアプリがフリーズしてしまうトラブルまで発生。「人が多すぎて電波がおかしくなっちゃったのかな」と焦る中、やむを得ずサポートに電話をして配達をキャンセルする事態に陥りました。

その後、渋滞を避けて南千住方面へ移動するものの、アプリに通知される注文は規制エリア内の店舗ばかり。道路には駐車車両が溢れかえり、まったく身動きが取れない状況に「ここは無理でした」と判断します。最終的には規制の影響がない駅前のファストフード店などで、近距離の無難な配達をこなすことになりました。

高単価に惹かれて花火大会周辺での稼働に挑んだものの、結果的には大幅なタイムロスとなり、「花火大会の近くでやるのはいいかな」と結論付けたせーけんさん。大規模イベント時のデリバリー稼働の難しさがリアルに伝わる内容は、同業者にとって大いに参考になるはずです。

YouTubeの動画内容

00:00

花火大会当日の配達稼働スタート
01:57

高単価案件が続出も交通規制に直面
05:41

アプリがフリーズしサポートへ連絡
09:47

南千住へ移動するも大渋滞で苦戦
10:10

規制外の店舗で無難な案件をピック

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