【マウント義姉はお下がりNG！】夫からの「離婚しよう」何もかも失った私＜第22話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第22話 すべて失った【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさんは最終的にすべてを失い、ミオリちゃんすら手放すことになってしまったようです……。これもアヤさんの人間性がもたらした結果でしょう。マイコさんのことをバカにしたり、スバルさんのことをお金としか見ていなかったりしたツケが回ってきましたね。やはり人の本性というものは、どれだけ隠そうとしてもいつか必ずどこかで暴かれてしまうものです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第22話 すべて失った【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさんは最終的にすべてを失い、ミオリちゃんすら手放すことになってしまったようです……。これもアヤさんの人間性がもたらした結果でしょう。マイコさんのことをバカにしたり、スバルさんのことをお金としか見ていなかったりしたツケが回ってきましたね。やはり人の本性というものは、どれだけ隠そうとしてもいつか必ずどこかで暴かれてしまうものです。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子