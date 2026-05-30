男子シングルス3回戦

テニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。現地29日に行われた男子シングルス3回戦では、選手とボールガールを巡って騒動に発展。当事者が釈明している。

男子シングルス3回戦でラファエル・ホダル（スペイン）はアレックス・ミケルセン（米国）にフルセット勝ちを収め、4回戦に進出した。

その試合中、ホダルはボールガールを押しのけたとされ、動画がSNSで拡散されて炎上。英紙「メトロ」は、ホダルの釈明を掲載した。「19歳（のホダル）がコートから離れる際、ボールガールがたまたま彼の歩くところを横切ってしまった場面がSNS上に流れていた」とし、以下のように伝えた。

「その少女が横切った時、ホダルは彼のボックスにいる誰かに向かってジェスチャーで合図を送っていた。後にそれは父親だったと明かしている。ホダルはボールガールを押したことを否定し、彼女がコートのカバーに足を引っかけたのではないかとしていた。最初にSNS上に出た写真はテニスファンの激しい怒りを買うことになった。しかしながら、別の動画では、ホダルが父親に向かって手を振ろうとしたまさにその時に、ボールガールがコートでつまづいているように見えるのだ」

その上で、ホダルのコメントとして「彼女には触れていない、No, no, no. そんなこと絶対にできないよ。彼女を押すなんてことしていない」「彼女は真ん中にいたから、道を開けてくれようとしたんだと思う。後ろに下がろうとしてよろけたんだと思う。けど、それは僕が押したからではないよ」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）